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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за добу рятувальники відбуксирували 43 автомобіля

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 381

 

Серед них 40 вантажних та 3 легкових

На Полтавщині за добу рятувальники відбуксирували 43 автомобіля (40 вантажних та 3 легкових), в яких перебували 43 громадянина.


Як сповістило ГУ ДСНС України у Полтавській області, протягом 12 лютого підрозділи ДСНС 15 разів ліквідували наслідки ускладнення погодних умов у Гадяцькому, Глобинському, Козельщинському, Лохвицькому, Лубенському, Машівському, Новосанжарському, Полтавському, Решетилівському, Шишацькому, Хорольському, Чорнухинському районах.


Так, 12 лютого о 13.36 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі с. Кошманівка – Полтава, у Машівському районі, 4 вантажні автомобілі забуксували та не можуть віїхати. Четверо надзвичайників відбуксирували вантажівки на безпечну ділянку дороги.


ДСНС-ники звертається до власників транспортних засобів: утримайтеся від подорожей автомобілями у період негоди та не залишайте машини вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.


Мер просить кременчужан прибрати машини з вулиць, щоб не заважали чистити дороги
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: автомобили спасатели грузовики непогода буксировка зима
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