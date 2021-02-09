Мер просить кременчужан прибрати машини з вулиць, щоб не заважали чистити дороги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 335

Краще приберіть, щоб потім не відкопувати…

Обговорюючи зимове прибирання доріг після засідання виконкому 12 лютого, мер Кременчука Віталій Малецький звернувся до автомобілістів через ЗМІ з проханням прибрати з доріг авто, припарковані біля бордюрів. Інакше машини заважатимуть комунальникам чистити шляхи.





- Якщо машина стоїть біля бордюру, бригадам техніки, КрАЗам треба обходити цю машину. У гіршому випадку машина може бути засипана снігом, і водій потім сам не відкопається, якщо кілька разів буде йти техніка. У кращому випадку для водія, але не для громади ми витратимо зайві 5 хвилин на маршруті, щоб об’їжджати припарковані машини. Відповідно, наші снігоочисні автомобілі не зможуть вчасно, якісно та швидко почистити місто, - підкреслив міський голова.





Разом з тим, він запевнив: у місті достатньо техніки, щоб вчасно прибрати вулиці.

У патрульній поліції приєдналися до закликів мера і попереджають, що автівки обабіч дороги можуть спричинити транспортний колапс. Тож заздалегідь подбайте про те, щоб ваша машина не заважала снігоприбиральній техніці.