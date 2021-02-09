У Полтаві 18-річний хлопець стріляв з машини на ходу

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У Полтаві 18-річний хлопець стріляв з машини на ходу. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося сьогодні, 12 лютого близько 12.00 на кільці Корпусного парку у центрі міста.









Стрілка знайшли та затримали за дві години після інциденту. Порушником виявився 18-річний місцевий мешканець. Наразі у юнака вилучили зброю, з якої були зроблені постріли.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, скоєне із застосуванням зброї). Санкція статті передбачає від 3-ох до 7-ми років позбавлення волі.