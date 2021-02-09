У Кременчуці 12 безхатьків отримали обмороження та потребували операцій

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У Кременчуці у період з 15 січня і до сьогоднішнього дня 12 безхатьків отримали обмороження та потребували хірургічної допомоги, шестеро з них і досі знаходяться у хірургічному відділенні. Про це розповів 12 лютого начальник департаменту охорони здоров’я Максим Середа на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Загалом за вищезгаданий період до пунктів обігріву звернулося 47 осіб, деяких привозила кілька разів «швидка». За необхідності цим людям надавали необхідну медичну допомогу (наприклад, якщо у них були поверхневі порізи, садна), поїли чаєм, після чого вони зранку йшли з лікарень.





Нагадаємо, що пункти обігріву у нашому місті працюють при 4 міських лікарнях: І міській лікарні ім. Богаєвського, «Правобережній», лікарні відновного лікування «Кременчуцька», Центральній районній лікарні.





Мер Віталій Малецький зазначив, що пункт обігріву біля залізничного вокзалу розгортати не збираються, проте людей пускатимуть погрітися у зал очікування вокзалу. Він додав, що ті приміщення, які могли бути задіяні як пункти обігріву, наразі використовуються бійцями Національної гвардії на об'єктах, де вони чергують, – цілодобово несуть службу на території ЛІЛ «Кременчуцька».



Також журналісти поцікавилися, куди мешканцям звертатися, якщо безхатьки у морози ночуватимуть у під'їздах. Мер Віталій Малецький відповів, що знає про таку ситуацію з власного досвіду: у «хрущівці» на вулиці Європейській він наполегливо просив безхатьків, які спали у під'їзді, піти. Він порадив кременчужанам домовлятися з сусідами та слідкувати за тим, аби двері були постійно закритими. Якщо ж безхатько порушує громадський порядок, тоді телефонувати до поліції на лінію 102.