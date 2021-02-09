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У суботу світла не буде на 88 кременчуцьких вулицях

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

13 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
  • вул. Гайдамацька, 72-95;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. Багратіона, 1-26;
  • вул. Суворова, 3-38;
  • вул. Щаслива, 4-29;
  • вул. Богуна, 1-12;
  • вул. Сурікова, 2-36;
  • вул. Рєпіна, 2-20;
  • вул. Паризької Комуни, 2-20;
  • вул. Черняховського, 1-26;
  • пров. Суворова, 6-24;
  • пров. Південний, 1-26;
  • пров. Фізкультурний, 1-22;
  • пров. Ударний, 2-16;
  • пров. Спартаківський, 1-19;
  • пров. Динамівський, 1-13;
  • пров. Парковий, 2-16;
  • пров. 1-й Парковий, 4-23;
  • пров. 1-й Деповський, 1-16;
  • туп. Малокохнівський, 2-23;
  • вул. Вітчизняна, 10-23;
  • вул. Юрія Кондратюка, 15-74;
  • пров. Луговий, 24-39;
  • пр. Луговий, 16-23;
  • вул. Гайдамацька, 86-147;
  • вул. Академіка Герасимовича, 139;
  • пров. Калиновий, 1-6;
  • вул. Заводська, 1-40;
  • вул. Художня, 1-10;
  • вул. Революціонерів, 1-6;
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50;
  • вул. Східна, 7-14;
  • вул. Добролюбова, 1-12;
  • вул. Шкільна, 1-10;
  • вул. Радищева, 10-20;
  • пров. Рилєєва, 1-12;
  • пров. Чернишевського, 1-12;
  • пров. Правобережний, 1-47;
  • пров. Мирний, 3-22;
  • пров. Докучаєва, 7-21;
  • пров. Чечелівський, 1-14;
  • вул. Кохнівська, 44-65;
  • вул. Житлобудівна, 11-30;
  • вул. Салганна, 65;
  • вул. Бетонна, 116-126;
  • вул. Солдатська, 109-123;
  • пров. Межовий, 1-30;
  • вул. Марка Вовчка, 1-28;
  • вул. Олексія Древаля, 115-173;
  • вул. Великокохнівська, 3-9;
  • вул. Якова Петруся, 29-138;
  • вул. Рокитнянська, 29-39;
  • пров. Размислова, 1-7;
  • вул. Олексія Древаля, 142-223;
  • вул. Індустріальна, 100-135;
  • вул. Ціолковського, 48-204;
  • пров. Індустріальний, 47-99;
  • вул. Правобережна, 16а;
  • вул. Приходько 104, 106/9;
  • пров. Алексєєва, 13-21;
  • вул. Приходька, 1-14;
  • вул. Світанкова, 6-23;
  • вул. Єгорова, 17-30;
  • вул. Перекопська, 3-13;
  • вул. Садківська, 47;
  • вул. Ліщинова, 1-46;
  • вул. Космонавтів, 19-48;
  • вул. Івана Миколайчука, 3-12;
  • вул. Чорноморська, 4-34;
  • вул. Різдвяна, 18-Б;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • пров. Грузинський, 11-37;
  • пров. Вагонобудівний, 1-22;
  • пров. Патаржинського, 1-12;
  • пров. Технічний, 1-29;
  • пров. Перекопський, 3-9;
  • пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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