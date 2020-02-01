«Кохання поза часом»: на День святого Валентина у Кременчуці одружилося 15 пар

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У цей день двері відділів державної РАЦС відчинені з 8.00 до 24.00, таку Всеукраїнську акцію запровадило Міністерство юстиції України

14 лютого, на День святого Валентина, у Кременчуці одружилося 15 пар у рамках всеукраїнської акції «Кохання поза часом», яку запровадило Міністерство юстиції України. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.





У цей день двері відділів державної реєстрації актів цивільного стану відчинені з 8.00 до 24.00.





Керівник Кременчуцького міського відділу РАЦС Валентина Борщ повідомила, що з кожним роком бажаючих одружитися саме в День усіх закоханих стає більше. Цього року таких пар 15 – 11 за раніше поданими заявами, 4 скористалися послугою «Шлюб за добу».





На фото Роман та Марина Радченки, які взяли шлюб у День усіх закоханих та є учасниками акції «Кохання поза часом»