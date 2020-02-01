Наши о хрониках коронавируса: «Всё настолько преувеличено»

Сегодня, 18:02 Просмотров: 982 Комментариев: 2

В декабре 2019 года в Китае (Ухань) зафиксировали многочисленные случаи заражения людей коронавирусом 2019nCoV. Ранее им болели только животные, но, как предполагают ученые, вирус мутировал и стал опасен и для людей. Считается, что эпицентром распространения среди людей коронавируса в Ухане стал рыбный рынок, на котором торговали, в том числе, мясом животных и змей. Теперь Китай оказался в воздушной блокаде: многие страны приостановили авиасообщение. А о самом вирусе и жизни в Поднебесной расползаются слухи. В Китае официально находится около десяти тысяч украинцев. О том, что сейчас происходит в Поднебесной и как живется в Китае, нам рассказала кременчужанка Юлия, которая находится неподалеку от Пекина.



- Я живу в пригороде Пекина, в 20 минутах езды, - говорит Юлия. - Мой город считается маленьким по меркам Китая – немногим более миллиона человек. Не знаю, что показывают по украинскому ТВ, но то, что мне говорят родственники, настолько преувеличено. До такой степени паника, как будто здесь все умирают пачками… На самом деле, в моем городе заболевших вообще на данный момент нет. Но принято очень много мер. Китайское правительство очень серьёзно к этому всему относится. Я живу в большом микрорайоне с закрытым циклом домов. У нас обычно открыто четыре выхода, но сейчас оставили только одни - центральные ворота, с целью контроля посещаемости. Не пускают никого постороннего, только жильцов микрорайона. Каждый раз, когда заходишь, проверяют твою температуру специальным прибором, чтобы удостовериться, что нет никаких симптомов этой болезни. На входе в дома висит огромный распечатанный qr-код, который ты можешь отсканировать. Заходишь в приложение, в котором все жильцы могут оставить свои данные: откуда приехали, какое у них самочувствие.



- Если вдруг температура, тогда что?

- Если есть первичные симптомы, сразу отправляют в госпиталь. Берут анализы на наличие коронавируса. Если находят что-то подозрительное, на две недели отправляют в специальной госпиталь. Госпитали, куда помещают зараженных, построили буквально за две недели. Естественно, это недолговечные и легкие конструкции. Если у человека просто простуда, его просят оставаться дома. Каждый день приходят сообщения от местных властей на мобильный номер с просьбой не выходить из дома лишний раз, носить маски, мыть руки с мылом.



Кременчужанка говорит, что сразу все выглядело как обычно на китайский Новый год, потому что вирус пришел как раз на праздники. А из-за празднеств в Китае в это время и так все практически закрыто: люди разъезжаются, улицы становятся пустынны.



- Закрыли очень много супермаркетов, большие молы. В супермаркеты, которые работают, можно войти только в маске. И тоже проверяют температуру. В плане продуктов нет никаких ограничений: есть все, что и раньше. Нет такого, что заходишь в магазин, а там пустые полки. Все школы сейчас тоже закрыты. Изначально это было связано с праздниками. С 3 февраля все должно было вернуться “на круги своя”: должны были заработать школы, предприятия. Но из-за вируса этого не случилось. Все отложено, скорее всего, до марта, хотя официального подтверждения этому нет.



- Получается, до марта нет работы. Это кто-то оплачивает?

- Скорее всего, нет. Здесь работают люди с разных стран. Произошедшее - форс-мажорная ситуация: не только наши славяне, но и китайцы сидят без работы. Никто не оплачивает этот простой. Все в стрессовой ситуации и не знают, как быть: деньги прогорают. Так что все сидят на заработанных деньгах, ждут, когда все разрешится. На самом деле очень много людей сейчас разъехались по другим странам или уехали домой. Кто-то уехал еще на новогодние праздники и не вернулся. Кто-то улетел домой из-за боязни вируса. Но среди наших ребят нет панических настроений. Больше паникуют китайцы, которые помнят, какой у них вирус был в 2003 году. Надевают по 2-3 маски, вообще из дома не выходят, по максимуму ограничивают общение между собой. Мои китайские друзья каждый день пишут, звонят узнать, как я себя чувствую. Спрашивают, есть ли у меня какие-то симптомы, нормально ли всё со мной. Наших ребят эта ситуация больше напрягает, потому что стало скучно и нет развлечений. Всё закрыто, некуда пойти. Закрыты все ночные клубы, крупные рестораны. Сидишь безработный сутками дома и плюешь в потолок.



- Как работает общественный транспорт?

- Весь транспорт остановился. Автобусы не ходят уже дней десять. Метро в моем городе нет. Количество такси уменьшилось. Раньше постоянно им пользовались, потому что это очень удобно и дёшево. Сейчас такси с днем с огнем не сыщешь: очень долго приходится ждать. Раньше в течение минуты приезжало, а теперь нужно с бубном полчаса танцевать. Также было много частных такси – просто обычные авто, которые подбирали попутчиков. Но сейчас водители просто боятся. Получается, что сейчас ты или долго ждешь такси или едешь на велосипеде, если позволяет погода.



- У вас не было желания уехать?

- У россиян, которым не хотелось тратить деньги на перелет, была идея поехать в Ухань, чтобы их эвакуировали оттуда бесплатно. Авиасообщение со многими странами сейчас прекращено. Некоторые рейсы остались, но число ограничено, а стоимость билетов возросла. В ноябре я летала в Украину за 5000 юаней ( около 17 тыс грн) в два конца. Сейчас столько стоит билет только в один конец - в Украину. В принципе, все не настолько плохо, чтобы уезжать. Возникло желание уехать только потому, что все друзья разъехались, скучно, делать нечего. На самом деле, не могу воспринимать сложившуюся ситуацию драматично, что, мол, вирус и все умирают. Просто потому, что в городе, где я живу, нет заболевших и ничего не поменялось. Все меры принимаются только из предосторожности. Ухань, где зародилась эпидемия, находится в Центральном Китае. Я живу на северо-востоке страны. Это достаточно далеко от эпицентра, и у нас не так ярко все это выражено.



У заробитчан из Украины, которым неохотно открывали визы в последнее время, появится больше шансов на трудоустройство в Поднебесной, когда вирус утихнет. Из Китая уехало много иностранцев.





Контроль на линии: у всех жителей проверяют температуру. Если есть симптомы заболевания, отправляют сдавать анализы в госпиталь





«Мы хотим домой»: 20 украинцев закрыты в общежитии в Ухане

20 украинцев, работавших в парке аттракционов в Ухане, ждут эвакуации. Их закрыли в общежитии. Они говорят, что у них мало еды и просят забрать их домой. Когда украинцев вывезут из Китая, неизвестно, пишет BBC.

11 февраля в Минздраве заявили, что эвакуации не будет до тех пор, пока в Украине все не подготовят, чтобы принять эвакуированных на карантин.







Ребята приехали из Кривого Рога, работали танцорами в парке развлечений. Контракт уже заканчивался, когда Ухань стал эпицентром вспышки коронавируса. В городе ввели карантин. С 23 января парк развлечений закрыли, а потом в общежитии закрыли и их. Иногда выпускают выйти за продуктами, но магазины вокруг тоже закрыты. Еды мало, кормят раз в день плохо, говорят ребята. По городу ходят военные, проверяют, чтобы никто не выходил на улицу, штрафуют, если увидят без маски.

Накануне украинские власти заявляли, что украинцев из Уханя заберут 11 февраля. Однако 11 февраля сообщили, что эвакуации не будет.





«До сих пор паники еще не было, мы верили, что нас заберут. Но сегодня утром, когда нас должны были забрать, а потом все отменили, это был конец. Всех граждан других стран эвакуировали. У меня есть знакомый из Австралии, их забрали. Всех эвакуировали давно, а нас, что не могут? О нас будто забыли», - рассказывают ребята.



«Наше правительство все еще говорит» ждите «. Правительство, наверное, не понимает, что чем дольше мы будем здесь, тем хуже. Уже некого будет спасать. В моем районе уже есть несколько больных, хотя до этого здесь было относительно спокойно», - говорят оставшиеся в Ухане украинцы.





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Коронавирус не передается через бананы и посылки из Китая – он передается от человека к человеку и от животного к человеку. Коронавирус 2019nCoV нет оснований называть смертельным. А его индекс контагиозности (способность передаваться от больного человека к здоровому) в три раза ниже аналогичного индекса у кори.







В Гуанчжоу начали использовать медицинских роботов, их задача развозить таблетки и собирать наиболее инфицированные вещи, которые подлежат дезинфекции. В Шанхае объявили, что ни одну школу не откроют до конца месяца. В Макао закрыли на 10 дней все казино, может даже на две недели, а одна из крупнейших компаний Гонконга сказала, что особо летать некуда и предложила своим сотрудникам недели на три сходить в неоплачиваемый отпуск.













Языком цифр

«Хроники коронавируса»

В Китае — 42 714 заболевших, в мире — 389;

Погибли — 1018 человек;

Выздоровели — 4020 человек.





За пределами материкового Китая умерло двое. Первый случай — 39-летний мужчина в Гонконге с подтвержденной коронавирусной инфекцией, умерший в стационаре от внезапной сердечной недостаточности. Второй случай — это 44-летний китаец, умерший от тяжелого течения коронавирусной инфекции на Филиппинах. За пределами провинции Хубэй самый крупный очаг в городе Веньчжоу — там обнаружено 350 заболевших. Веньчжоу — это город с населением в 8 млн жителей, расположенный на берегу Восточно-китайского моря.













Китайцы стараются меньше выходить из дома и носят по 2-3 маски









Температуру проверяют даже на входе в супермаркет





Если подтвердили вирус, отправляют в специальный госпиталь. Их построили за пару недель