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В конце рабочего дня: комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 966 Комментариев: 1

 

Доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. Автор и ведущий телепрограммы «Школа доктора Комаровского»

Посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно, считает Доктор Комаровский. Врач отметил, что это самый частый вопрос, связанный с опасным вирусом.

Доктор записал несколько роликов, посвященных опасности коронавируса, а так же мифов, связанных с ним.



Если коротко, то:

  • посылки из Китая получать можно — вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала;
  • есть бананы тоже можно по этой же причине;
  • ехать в Китай самому не стоит.



Плохие новости:

  • Вирус новый. Это значит, что ни у кого на Земле к нему нет иммунитета, то есть заболеть могут все.
  • Доказана возможность передачи от человека к человеку.
  • Есть смертельные случаи, 17 умерших на 500 заболевших человек (по состоянию на 23 января) и эта цифра уже могла измениться.
  • На носу Китайский новый год. Для жителей Китая — это время путешествий. 


Хорошие новости:

  • Китайские ученые полностью расшифровали геном вируса и передали его всем желающим для изучения. То есть уже точно ясно, что он из себя представляет и появились возможности создавать, во-первых, диагностикумы и вакцины.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин уже объявил о том, что это реальная проблема, призвал всех на борьбу с ней.


Что можем сделать мы?


Никто из нас ничего сделать не может. Лечится болезнь как обычный грипп, то есть симптоматически. Меры профилактики — как для обычного гриппа. Все усилия международного сообщества направлены на локализацию очага и борьбу с вирусом, поэтому шансы, что мы с этим справимся, достаточно велики. Главное — не паниковать. Важно помнить, что среди тех, кто заболел тяжело, в основном старики и дети. Обращайте внимание на местный иммунитет, защищайте слизистые оболочки. Много пейте, сидите дома, если хоть чуть-чуть заболели, поменьше обнимайтесь, меньше бываете в общественных местах, улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь, гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь, и все будет в порядке.

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Автор: Руслана Горгола Видео: Доктор Комаровский Источник видео: youtube.com
Теги: Комаровский вирус

Комментарии: 1

878
hunter:
Сегодня, 19:21

Что можем сделать мы?
поменьше обнимайтесь, улыбайтесь, любите друг друга,

smilesmilesmile По ходу вирус уже добрался до его мозга.


-4
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