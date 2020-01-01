В конце рабочего дня: комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 18:01 Просмотров: 1 966 Комментариев: 1

Посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно, считает Доктор Комаровский. Врач отметил, что это самый частый вопрос, связанный с опасным вирусом.



Доктор записал несколько роликов, посвященных опасности коронавируса, а так же мифов, связанных с ним.









Если коротко, то:

посылки из Китая получать можно — вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма млекопитающих более 2 суток, ничтожно мала;

есть бананы тоже можно по этой же причине;

ехать в Китай самому не стоит.









Плохие новости:

Вирус новый. Это значит, что ни у кого на Земле к нему нет иммунитета, то есть заболеть могут все.

Доказана возможность передачи от человека к человеку.

Есть смертельные случаи, 17 умерших на 500 заболевших человек (по состоянию на 23 января) и эта цифра уже могла измениться.

На носу Китайский новый год. Для жителей Китая — это время путешествий.





Хорошие новости:

Китайские ученые полностью расшифровали геном вируса и передали его всем желающим для изучения. То есть уже точно ясно, что он из себя представляет и появились возможности создавать, во-первых, диагностикумы и вакцины.

Лидер Китая Си Цзиньпин уже объявил о том, что это реальная проблема, призвал всех на борьбу с ней.





Что можем сделать мы?



Никто из нас ничего сделать не может. Лечится болезнь как обычный грипп, то есть симптоматически. Меры профилактики — как для обычного гриппа. Все усилия международного сообщества направлены на локализацию очага и борьбу с вирусом, поэтому шансы, что мы с этим справимся, достаточно велики. Главное — не паниковать. Важно помнить, что среди тех, кто заболел тяжело, в основном старики и дети. Обращайте внимание на местный иммунитет, защищайте слизистые оболочки. Много пейте, сидите дома, если хоть чуть-чуть заболели, поменьше обнимайтесь, меньше бываете в общественных местах, улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь, гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь, и все будет в порядке.