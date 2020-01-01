В конце рабочего дня: комментарий доктора Комаровского о ситуации с коронавирусом

Доктор Комаровский - детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье детей и здравом смысле родителей. Автор и ведущий телепрограммы «Школа доктора Комаровского»
Посылки из Китая, несмотря на бушующий там коронавирус, получать можно, считает Доктор Комаровский. Врач отметил, что это самый частый вопрос, связанный с опасным вирусом.
Доктор записал несколько роликов, посвященных опасности коронавируса, а так же мифов, связанных с ним.
Никто из нас ничего сделать не может. Лечится болезнь как обычный грипп, то есть симптоматически. Меры профилактики — как для обычного гриппа. Все усилия международного сообщества направлены на локализацию очага и борьбу с вирусом, поэтому шансы, что мы с этим справимся, достаточно велики. Главное — не паниковать. Важно помнить, что среди тех, кто заболел тяжело, в основном старики и дети. Обращайте внимание на местный иммунитет, защищайте слизистые оболочки. Много пейте, сидите дома, если хоть чуть-чуть заболели, поменьше обнимайтесь, меньше бываете в общественных местах, улыбайтесь, любите друг друга, нормально питайтесь, гуляйте в любую погоду, тепло одевайтесь, и все будет в порядке.