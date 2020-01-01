28 января без света в Кременчуге останется часть Петровки
Сегодня, 17:33
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Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор
28 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Петровки возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Маруси Чурай, 19-60;
- ул. Казацкая, 69-134;
- ул. Родниковая, 16,18;
- пер. Делегатский, 3-12;
- пер. Ровенский, 3-44;
- ул. Алексея Древаля, 146-223;
- ул. Индустриальная, 98;
- 6-й пер. Индустриальный, 7
- ул. Рокоссовского, 15-74;
- ул. Ломоносова, 2Б;
- пер. Рокоссовского, 1-36.