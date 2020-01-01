Кременчуг

28 января без света в Кременчуге останется часть Петровки

Сегодня, 17:33 Просмотров: 437

 

Неудобства связаны с ремонтом и заменой электроопор

28 января в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей Петровки возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Маруси Чурай, 19-60;
  • ул. Казацкая, 69-134;
  • ул. Родниковая, 16,18;
  • пер. Делегатский, 3-12;
  • пер. Ровенский, 3-44;
  • ул. Алексея Древаля, 146-223;
  • ул. Индустриальная, 98;
  • 6-й пер. Индустриальный, 7
  • ул. Рокоссовского, 15-74;
  • ул. Ломоносова, 2Б;
  • пер. Рокоссовского, 1-36.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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