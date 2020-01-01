Кременчужанин створив на трасі авторську розмітку, щоб врятувати машини від ремонту

Сегодня, 17:02 Просмотров: 2 580 Комментариев: 6

Чоловік вдався до такого методу після того, як розбив свою автівку

Кременчужанин Віталій за допомогою аерозольного балончика попередив інших водіїв про небезпеку на дорозі. Чоловік намалював на відрізку дороги Кропивницький - Херсон слово «Stop». Така розмітка має попередити керманичів про ями, що «чатують» далі.





Віталій розповів «ТЪ», що вдався до такого методу після того, як розбив свою автівку: пошкодив масляний піддон та захист. Небезпечна ділянка знаходиться на дорозі поблизу села Ольгополь, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей. На ній різко закінчується нова дорога, яка продовжується ямою з трампліном.



