Происшествия, Украина, Мир

Кременчужанин створив на трасі авторську розмітку, щоб врятувати машини від ремонту

Сегодня, 17:02 Просмотров: 2 580 Комментариев: 6

 

Чоловік вдався до такого методу після того, як розбив свою автівку

Кременчужанин Віталій за допомогою аерозольного балончика попередив інших водіїв про небезпеку на дорозі. Чоловік намалював на відрізку дороги Кропивницький - Херсон слово «Stop». Така розмітка має попередити керманичів про ями, що «чатують» далі.


Віталій розповів «ТЪ», що вдався до такого методу після того, як розбив свою автівку: пошкодив масляний піддон та захист. Небезпечна ділянка знаходиться на дорозі поблизу села Ольгополь, на кордоні Кіровоградської та Миколаївської областей. На ній різко закінчується нова дорога, яка продовжується ямою з трампліном.


 

4
Автор: ТелеграфЪ Источник фото: drivehelpKremen
Теги: яма дорога

Комментарии: 6

4 021
почемучка:
Сегодня, 17:06

Якщо керманичі не бачать ями, то думаєш розмітку побачать?

А піддон розпався в результаті недооцінення дорожньої обстановки


-21
2 343
ИМХО:
Сегодня, 17:21

Надо быть внимательным на дороге!

Всем - ровных дорог !


+6
489
VsegdaProtiv:
Сегодня, 18:03

Надо ответственных за тот "кусок" дороги, укатать в те ямы! Акциз с горючки взымается со всех, а не только с киевлян и области!


+14
3 353
Дмитрий:
Сегодня, 18:28

Там не дорога, а рулетка

50/50.

. Ему просто не повезло.

А в дождь там вообше пузотёрам без шансов.


+3
1 459
Marshall:
Сегодня, 20:47

Цитата: почемучка

Якщо керманичі не бачать ями, то думаєш розмітку побачать?

А піддон розпався в результаті недооцінення дорожньої обстановки


сам то там ездил? нет? съезди!
с. Воссиятское и далее в сторону Николаева сплошной ад! Это даже направлением назвать нельзя!
Есть участки где асфальт чистый и ровный 1-2км, а потом резко яма чутьли не по пояс на всю ширину дороги, потом снова асфальт...

Пару лет назад ездил тудою, так в некоторых ямах можно было без проблем Матиз заныкать...


+4
4 021
почемучка:
Сегодня, 22:08

Цитата: Marshall
сам то там ездил? нет? съезди!

В минулому році зібрався їхати в Київ. Вбив маршрут в Гугл, а він мене повів через Лубни. Тю, думаю, дурна техніка. Я ж знаю що там є дорога, колись тудою їздив, поїхав, і зрозумів чому навігатор послав мене гаком. Проїхав, да, було декілька місць що було стрьомно, погірше ніж Чигиринська дамба біля Стецівки, але увага і швидкість черепахи зробили свою справу - я доїхав до Києва

А по тій дорозі я не їздив, мені туди не треба

А фарбу треба було креативне використати, намалювавши "НЕ", ящик з під горілки, і статевий орган, і получилося б НЕ-ТАРА-ПІСЯ

Я згоден, там жахлива дорога, по телевізору показували, але через тиждень ту фарбу змиє


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