100 тисяч гривень ціна життя: кременчужанка Марія Гусач терміново потребує допомоги

Сегодня, 16:28 Просмотров: 1 481

Кременчужанці Марії Гусач лікарі встановили діагноз мультифокальна гліобластома правої півкулі мозку. Жінка у 2016 році зробила операцію і пережила курс хіміотерапії та променевої терапії. Проте за кілька років хвороба наздогнала кременчужанку. Зараз у жінки німіє ліва частина тіла й родина терміново почала пошуки коштів на операцію.





- Три роки назад зробили операцію та пройшли 18 курсів хіміотерапії, остання з яких дала надію, що перемогли хворобу, - поділився з «Телеграфом» син Сергій Гусач. - Мама періодично проходить медичний огляд. У грудні помітили, що мама погано себе почуває. 23 січня на повторному МРТ виявлені нові утворення, одна з яких розміром 67*45*54.









За словами Сергія, його мамі необхідно терміново провести операцію. Зараз у родини на рахунку близько 30 тисяч, а необхідно зібрати 100 тисяч. Коштів, які є на балансі родини вистачить лише на 15 днів лікування у київській лікарні Феофанія.





Для тих хто хоче допомогти родині Гусач повірити в диво - реквізити банківської картки: ПриватБанк 5168 7422 1564 6617 (Гусач Юрій Іванович, чоловік)



