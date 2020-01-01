100 тисяч гривень ціна життя: кременчужанка Марія Гусач терміново потребує допомоги

Кременчужанці Марії Гусач лікарі встановили діагноз мультифокальна гліобластома правої півкулі мозку. Жінка у 2016 році зробила операцію і пережила курс хіміотерапії та променевої терапії. Проте за кілька років хвороба наздогнала кременчужанку. Зараз у жінки німіє ліва частина тіла й родина терміново почала пошуки коштів на операцію.
За словами Сергія, його мамі необхідно терміново провести операцію. Зараз у родини на рахунку близько 30 тисяч, а необхідно зібрати 100 тисяч. Коштів, які є на балансі родини вистачить лише на 15 днів лікування у київській лікарні Феофанія.
ПриватБанк 5168 7422 1564 6617 (Гусач Юрій Іванович, чоловік)