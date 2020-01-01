Вперше у Кременчуці пройде EdCamp: приїдуть освітяни з усієї країни

Сегодня, 16:03 Просмотров: 611

Зареєструватися на цей захід запрошують педагогів міста та району, а також батьків учнів

4 квітня вперше у Кременчуці на базі школи №20 пройде освітянська (не)конференція EdCamp, на яку приїдуть освітяни зі всієї України. Її координаторкою у нашому місті є Оксана Білобров, вчителька інформатики зі школи №20.





EdCamp проводиться в Україні з 2016 року у великих та малих населених пунктах. Загалом 44 країни світу приєдналися до цього руху. EdCamp пропагує відповідальне вчительство та партнерські відносини між батьками, вчителями та учнями.





Темою афілійованого міні-EdCamp Kremenchuk стане «Проєктна діяльність у формуванні та вихованні учнівського колективу в умовах сучасної школи».





На цей захід запрошені почесні гості - освітній омбудсмен Сергій Горбачов та кулінарний експерт Євген Клопотенко. На EdCamp виступлять 16 спікерів з різних куточків України, які розкажуть про цікаві шкільні проєкти, ділитимуться досвідом. Крім того, виступити зможуть усі охочі. Триватиме (не)конференція один день.





Зареєструватися на EdCamp у нашому місті запрошують як вчителів та директорів шкіл Кременчука та Кременчуцького району, так і батьків учнів, адже буде багато цікавого матеріалу, який можна буде використати у своєму повсякденному житті.





У EdCamp Kremenchuk є своя сторінка у Фейсбуці. Вхід на захід безкоштовний, але за попередньою реєстрацією. Зареєструватися можна ТУТ.