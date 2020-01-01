Кременчуг

Кременчужани вимагають відновити автобус, який з'єднує Раківку та Молоджіний

Сегодня, 15:32 Просмотров: 1 245 Комментариев: 2

 
Зареєстрували нову петицію

 

На сайті Кременчуцької міської ради з'явилася нова петиція. У ній кременчужани вимагають відносити курсування автобусу за маршрутом № 25 (вул.Правобережна - ПАТ «Укртатнафта»).


У зверненні йдеться, що відновлення маршруту №25 значно покращило життя жителів Раківки. У такому б випадку добиратися на роботу, зокрема на НПЗ, або на навчання, можна було б без пересадок.


- Можна розглянути одним із варіантів, щоб зазначений маршрут не дублював інші маршрути по місту, запропонувати курсування чітко за графіком, або, наприклад, у режимі маршрутного таксі, із зупинками на вимогу. Так автобус не буде гаяти час на зупинках, буде економити паливо, та раціонально здійснювати перевезення населення у годину-пік, розвантажуючи основні шляхи міста. Мешканці міста неоднократно зверталися до влади с питанням відновлення маршруту, але влада не вирішує це питання. Просимо почути мешканців району і повернутися до них обличчям, - йдеться у петиції.


Детальніше ознайомитися зі зверненням можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: петиція петиция маршрут №25

Комментарии: 2

256
__Shaytan__:
Сегодня, 18:18

он на петрівку й дорогу зробили, навіть розворот для траліка побудували чотири, карл,чотири місяці назад...де те щастя??....


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1 459
Marshall:
Сегодня, 20:53

ну перед выборами может и выведут коммунальные автобусы...


0
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