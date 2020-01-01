Льодове побоїще у Кременчуці пройде 1 та 2 лютого

1 та 2 лютого на льодовій арені «Айсберг» відбудеться турнір серед гравців 2011-12 р.н. (U9). Льодову арену розділять одразу на два майданчики, тому хокею стане вдвічі більше. Кременчук одразу буде представлений двома командами.
Розклад ігор:
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1 лютого
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12.45-13.45
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Патріот - Херсон
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Кременчук (Ч) - Одеса
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14.00 - 15.00
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Кременчук (Б) - Патріот
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Херсон - Київ
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15.15 - 16:15
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Київ - Кременчук (Б)
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Одеса - Кременчук (Ч)
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2 лютого
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11.00 - 12.00
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Кременчук (Ч) - Одеса
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12.15 - 13:15
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Кременчук (Б) - Херсон
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Патріот - Київ