Льодове побоїще у Кременчуці пройде 1 та 2 лютого

Сегодня, 15:05 Просмотров: 803

1 та 2 лютого на льодовій арені «Айсберг» відбудеться турнір серед гравців 2011-12 р.н. (U9). Льодову арену розділять одразу на два майданчики, тому хокею стане вдвічі більше. Кременчук одразу буде представлений двома командами.





Розклад ігор: