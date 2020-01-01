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Льодове побоїще у Кременчуці пройде 1 та 2 лютого

Сегодня, 15:05 Просмотров: 803

 

На майданчику відбудеться аж 6 хокейних поєдинки

1 та 2 лютого на льодовій арені «Айсберг» відбудеться турнір серед гравців 2011-12 р.н. (U9). Льодову арену розділять одразу на два майданчики, тому хокею стане вдвічі більше. Кременчук одразу буде представлений двома командами.


Розклад ігор:

1 лютого

12.45-13.45

Патріот - Херсон

Кременчук (Ч) - Одеса

14.00 - 15.00

Кременчук (Б) - Патріот

Херсон - Київ

15.15 - 16:15

Київ - Кременчук (Б)

Одеса - Кременчук (Ч)

2 лютого

11.00 - 12.00

Кременчук (Ч) - Одеса

12.15 - 13:15

Кременчук (Б) - Херсон

Патріот - Київ
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей
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