Кращих гвардійців з Кременчука відібрали у збірну з самбо

«Сила, витривалість та міць». Саме так було охарактеризовано змагання з бойового самбо на першість військової частини 3059 Національної гвардії України, яке відбулося на базі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.
Як зазначив начальник з фізичної підготовки і спорту молодший лейтенант Дмитро Капінус, боротьба серед гвардійців була запекла але в той же час дружня.
Слід відзначити військовослужбовця, який отримав перше місце з бойового самбо, у ваговій категорії до 82 кг - сержанта ІІІ патрульної роти – Всеволода Сліпченко.
Нагадаємо, що збірна команда військової частини 3059 Національної гвардії України в кількості 6 гвардійців незабаром візьме участь у чемпіонаті ЦОТО НГУ з бойового самбо у місті Кривий Ріг.