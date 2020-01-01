Кращих гвардійців з Кременчука відібрали у збірну з самбо

Сегодня, 14:04 Просмотров: 98

«Сила, витривалість та міць». Саме так було охарактеризовано змагання з бойового самбо на першість військової частини 3059 Національної гвардії України, яке відбулося на базі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059 Національної гвардії України.







Як зазначив начальник з фізичної підготовки і спорту молодший лейтенант Дмитро Капінус, боротьба серед гвардійців була запекла але в той же час дружня.





- Що найбільше мене вразило, так це залізний характер бійців, специфічна техніка та навики, які були присутні під час боротьби. Кращих гвардійців відібрано до збірної команди військової частини 3059.







Слід відзначити військовослужбовця, який отримав перше місце з бойового самбо, у ваговій категорії до 82 кг - сержанта ІІІ патрульної роти – Всеволода Сліпченко.



Нагадаємо, що збірна команда військової частини 3059 Національної гвардії України в кількості 6 гвардійців незабаром візьме участь у чемпіонаті ЦОТО НГУ з бойового самбо у місті Кривий Ріг.



