Кременчуг

Наші і там: оштрафували кременчужанина, який у Золотоноші торгував біжутерією

Сегодня, 13:32 Просмотров: 259

Пан Євген не мав дозвільних документів на торгівлю ювелірними виробами

На останньому засіданні адміністративної комісії розглядали протокол, який склали стосовно кременчужанина Євгена, який «відзначився» у місті Золотоноші Черкаської області, де без дозволу торгував ювелірними виробами.


19 грудня 2019 року на тротуарі на вулиці Шевченка навпроти магазину «Переяславські ковбаси» чоловік розмістив торговельний лоток та продавав біжутерію. Кременчужанин пояснив, що робив це у зв'язку зі скрутним матеріальним положенням.


Члени адмінкомісї зазначили, що пан Євген - це їхній «постійний клієнт», та оштрафували його на 80 неоподатковуваних мінімумів (на 1360 грн).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ювелирные изделия торговля админкомиссия админпротокол штраф
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