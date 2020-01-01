У лютому планують провести громадські слухання щодо будівництва мосту

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Служба автомобільних доріг у Полтавській області надала роз'яснення щодо будівництва мосту через Дніпро у Кременчуцькому районі, яке реалізуватиметься в рамках державного інвестиційного проєкту на автомобільній дорозі М-22 Полтава-Олександрія.





- Є різні варіанти будівництва мосту, остаточне рішення чи буде міст проходити через місто Кременчук, чи ні – залежить від результатів державної експертизи, яка враховує соціально-демографічні, економічні та екологічні чинники – зазначив Іван Краповницький, голова Служби автомобільних доріг Полтавської області.





Техніко-економічне обґрунтування, розроблене на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області, наразі проходить комплексну державну експертизу. Продовжується процедура оцінки впливу на довкілля. Після проходження цих процедур буде розпочата стадія проєктування мосту.





Громадські слухання планується провести у лютому 2020 року. Зауваження та пропозиції за їх підсумками будуть враховані при розробці проєкту будівництва.





Довідково:





Існуючий міст через річку Дніпро в м.Кременчук знаходиться на балансі Укрзалізниці. Наразі жодна з автомобільних доріг, яка перебуває на балансі Служби автомобільних доріг у Полтавській області не проходить через місто.





Фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування здійснюється з Державного бюджету. Це є частиною державно-інвестиційного проєкту «Будівництво автомобільної дороги М-22 Полтава-Олександрія на ділянці обходу м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро, Полтавська область».