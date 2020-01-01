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Кременчуцька патрульна поклала суперницю на лопатки

Сегодня, 12:29 Просмотров: 641 Комментариев: 1

  

Кременчук представили двоє кременчуцьких патрульних поліцейських: командир взводу роти ТОР Марина Возна та старший інспектор чергової частини батальйону Володимир Домащенко

Патрульна роти тактико-оперативного реагування ТОР Кременчук виборола золото на чемпіонаті України із боротьби джиу-джитсу. За даними пресслужби патрульної поліції, змагання відбулися у Полтаві, яка радо приймала спортсменів-поліцейських з різних куточків України. Серед яких, двоє кременчуцьких патрульних поліцейських: командир взводу роти ТОР Марина Возна та старший інспектор чергової частини батальйону Володимир Домащенко.


 


Марина виявила справжню волю до перемоги та здобула 1 місце серед жінок у ваговій категорії до 57 кг.


 


Володимир, досвідчений та перспективний спортсмен, Майстер спорту України міжнародного класу з кікбоксингу гідно представив Кременчук в абсолютній ваговій категорії понад 94 кг, навіть попри те, що у боротьбі джиу-джитсу досвіду змагань раніше не мав.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: джиу-джитсу патрульная полиция ТОР

Комментарии: 1

693
Angel737:
Сегодня, 12:44

Респект Марине!


+1
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