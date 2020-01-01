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Експрезидент Леонід Кучма відвідав виставку кременчужанки Наталії Мкртчян

Сегодня, 12:02 Просмотров: 746

 

Виставка у Києві має назву «Все буде добре»

У Києві відкрився українсько-казахстанський художній проєкт під назвою «Все буде добре». Це виставка картин від відомої у світі художниці з Кременчука Наталії Мкртчян.



Її полотна розмістили в стінах президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». На вернісажі був і сам другий президент України.


 


Наталія Мкртчян свої роботи пише в стилі реалізму. Матеріали традиційні - лляні полотна і масляні фарби. Сюжети картин не модерні, але як раз це і потрібно сучасній аудиторії, переконані перші поціновувачі виставки.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Наталія Мкртчян Источник видео: Факти ICTV
Теги: виставка Наталия Мкртчян
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