Експрезидент Леонід Кучма відвідав виставку кременчужанки Наталії Мкртчян

Сегодня, 12:02 Просмотров: 746

У Києві відкрився українсько-казахстанський художній проєкт під назвою «Все буде добре». Це виставка картин від відомої у світі художниці з Кременчука Наталії Мкртчян.









Її полотна розмістили в стінах президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». На вернісажі був і сам другий президент України.









Наталія Мкртчян свої роботи пише в стилі реалізму. Матеріали традиційні - лляні полотна і масляні фарби. Сюжети картин не модерні, але як раз це і потрібно сучасній аудиторії, переконані перші поціновувачі виставки.



