Происшествия

У Кременчуці чоловіка на чужому подвір'ї «затримав» собака

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 273 Комментариев: 3

 

Чоловік вирішив поживитися чужим, проте натрапив хвостатого охоронця

Вчора, 26 січня, близько 23.00 на лінію 102 зателефонував стурбований чоловік і повідомив, що на подвір'ї його житлового будинку знаходиться невідома особа. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


Поліцейські роти ТОР вирушили на місце події. З'ясувалось, що чоловік переліз через паркан і натрапив на собаку. Пес здійняв галас і попередив господаря про небажаних гостей. Крім того, до приїзду патрульних «затримав» зловмисника - не давав змоги ані поворушитися, ані тим паче втекти.


Поліцейські затримали чоловіка у домоволодінні заявника. Пояснити свою появу на території чужої приватної власності не зміг.

Громадянин не вперше порушує закон. Останнього передано слідчим для подальших процесуальних дій.

3
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: собака

Комментарии: 3

250
wtf100500:
Сегодня, 11:39

Печально что ему как бы никаких процесуальных дий и не проведут.. Смотрите как бы через неделю новой статьи не было. 


+6
2 341
ИМХО:
Сегодня, 11:55

Через неделю опять полезет, что ему могут пришить?! Тем более что ничего не взял! Если не дурак, скажет: "не знал дорогу, решил срезать, не местный и т.д.'

_____

Не в защиту пишу, просто правосудие дебильное! Отпустят. И он это знает не хуже меня, поэтому и полез!!!


+8
693
Angel737:
Сегодня, 12:46

Респект Собачке.

Хозяину собачки, ой как повезло!


+13
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх