У Кременчуці чоловіка на чужому подвір'ї «затримав» собака

Сегодня, 11:33 Просмотров: 1 273 Комментариев: 3

Вчора, 26 січня, близько 23.00 на лінію 102 зателефонував стурбований чоловік і повідомив, що на подвір'ї його житлового будинку знаходиться невідома особа. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Поліцейські роти ТОР вирушили на місце події. З'ясувалось, що чоловік переліз через паркан і натрапив на собаку. Пес здійняв галас і попередив господаря про небажаних гостей. Крім того, до приїзду патрульних «затримав» зловмисника - не давав змоги ані поворушитися, ані тим паче втекти.





Поліцейські затримали чоловіка у домоволодінні заявника. Пояснити свою появу на території чужої приватної власності не зміг.

Громадянин не вперше порушує закон. Останнього передано слідчим для подальших процесуальних дій.