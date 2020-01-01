«Робимо Кременчук кращим»: поліція розслідує справу про агітки Шаповалова

Сегодня, 11:01 Просмотров: 734 Комментариев: 2

Поліція розслідує кримінальну справу за ознаками незаконного використання бюджетних коштів Кременчуцької міської ради у медійних та агітаційних інтересах депутата Юрія Шаповалова. Кримінальне провадження за ст. 364 ч.1 КК України (зловживання владою або службовим становищем) було відкрите за заявою ГО «Європейський клуб». 23 січня, під час пресконференції Сергія Терели, начальника поліції Кременчука, представниця ГО Лариса Гориславець поцікавилася ходом справи.





- Слідчим відділом розслідується ваша заява по даному кримінальному провадженню, тривають слідчі дії. На даний час збирається доказова база, допитуються особи. У подальшому, коли надійдуть експертні висновки спеціалістів, ми з вами зможемо продовжувати цю розмову, - повідомив Сергій Терела.





Нагадаємо, активісти ГО «Європейський клуб» дослідили нібито соціальну рекламу «Робимо Кременчук кращим» та виявили, що є офіційно зареєстрована агітаційна листівка Юрія Шаповалова (на той час кандидата у нардепи) з таким же гаслом. Відтак, даний факт робить гасло агітаційним, а не соціальним. Активісти зафіксували й 19 агітаційних відеороликів про команду Шаповалова, які знімала комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» за кошти платників податків і транслювала під час виборчої кампанії. Ролики також містили гасло «Робимо Кременчук кращим». Усі докази активісти передали до поліції. Заяву допомогли скласти юристи всеукраїнської ініціативи #ТИСНИ від @bihus.info.