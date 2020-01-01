«Робимо Кременчук кращим»: поліція розслідує справу про агітки Шаповалова

Поліція розслідує кримінальну справу за ознаками незаконного використання бюджетних коштів Кременчуцької міської ради у медійних та агітаційних інтересах депутата Юрія Шаповалова. Кримінальне провадження за ст. 364 ч.1 КК України (зловживання владою або службовим становищем) було відкрите за заявою ГО «Європейський клуб». 23 січня, під час пресконференції Сергія Терели, начальника поліції Кременчука, представниця ГО Лариса Гориславець поцікавилася ходом справи.
Нагадаємо, активісти ГО «Європейський клуб» дослідили нібито соціальну рекламу «Робимо Кременчук кращим» та виявили, що є офіційно зареєстрована агітаційна листівка Юрія Шаповалова (на той час кандидата у нардепи) з таким же гаслом. Відтак, даний факт робить гасло агітаційним, а не соціальним. Активісти зафіксували й 19 агітаційних відеороликів про команду Шаповалова, які знімала комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» за кошти платників податків і транслювала під час виборчої кампанії. Ролики також містили гасло «Робимо Кременчук кращим». Усі докази активісти передали до поліції. Заяву допомогли скласти юристи всеукраїнської ініціативи #ТИСНИ від @bihus.info.
У 2019 році відбудуться вибори до Верховної Ради України. Після отримання повноважень новообраний президент Володимир Зеленський видав Указ про припинення повноважень Верховної Ради та проведення позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року (Указ оскаржується у Конституційному суді). Чергові вибори мали б відбутися у жовтня 2019 року.
Вибори відбудуться за старою «змішаною» схемою: першу половину з 450 депутатів нової Верховної Ради громадяни виберуть голосуючи за партію (партійні списки), а другу половину – обираючи конкретного кандидата на мажоритарному окрузі. Для мешканців Кременчука це вже традиційний 146-й округ, а 13 кременчуцьких дільниць на Молодіжному віднесені до 150-го округу із центром у Горішніх Плавнях.
Прохідний бар’єр у парламент для партій – 5%. На мажоритарному окрузі перемагає той кандидат, який набере найбільшу кількість голосів виборців.
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