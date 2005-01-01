Три роки тюрми отримав чоловік, який у Полтаві викрав іграшкові квадрокоптери

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Октябрський районний суд Полтави днями розглянув справу щодо полтавського крадія, який відзначився в «Будинку іграшок».





В Єдиному державному реєстрі судових рішень описують три епізоди крадіжки. Перший стався 25 лютого минулого року в магазині «Брусничка» в Полтаві. Чоловік викрав три палки ковбаси на 385 гривень. Але довести свою справу до кінця крадію не вдалося - його затримали на виході охоронці.





Наступна вдала спроба крадіжка сталася через кілька днів, 2 березня. Чоловік викрав два прожектори на 317 гривень.





25 березня обвинувачений зайшов до «Будинку іграшок», що знаходиться на третьому поверсі торгового центру «Конкорд». Чоловік викрав два іграшкових квадрокоптери з камерою на 3 100 гривень. У той же день засуджений повернувся на місце злочину і поцупив ще два іграшкові квадрокоптери з камерами на 3 780 гривень.





Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та розповів, що в період з 25 лютого по 25 березня 2019 року систематично крав у магазинах Полтави.





Чоловіка, неодноразово судимого за крадіжки, визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.2 ст.15 (замах на злочин) Кримінального кодексу України;

ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України;

ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Остаточне покарання - два роки позбавлення волі. До призначеного покарання частково додали невідбуту частину покарання за вироком Полтавського районного суду від 29 липня 2019 року. Остаточне покарання - позбавлення волі на три роки три місяці.





Також чоловік має сплатити 2 400 гривень процесуальних витрат на залучення експерта.





Вирок може бути оскаржений.