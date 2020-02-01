Енергічні волейболістки стартують на чемпіонаті України в Кременчуці

Сьогодні, 15 лютого, в СК «Нафтохімік» стартує чемпіонат України з волейболу серед дівчат. ІІІ тур чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед дівчат 2006 року народження буде проходити протягом двох днів. О 13.00 відбудеться офіційне відкриття змагань.
Участь у змаганнях беруть команди: СК «Нафтохімік» Кременчук, ДЮСШ Ірпінь, Спортінтернат-ОДЮСШ Запоріжжя, КДЮСШ Полтавська Лохвиця.
1 день 15 лютого
12.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Запоріжжя Спортінтернат-ОДЮСШ
13.00 відкриття ІІІ туру чемпіонату України «Дитяча ліга»
13.50 Лохвицька КДЮСШ – Ірпінь ДЮСШ
15.50 Запоріжжя Спортінтернат –ОДЮСШ – Ірпінь ДЮСШ
2 день 16 лютого
10.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Ірпінь ДЮСШ
11.30 Лохвицька КДЮСШ – Запоріжжя Спортінтернат –ОДЮСШ
13.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Лохвицька КДЮСШ