Енергічні волейболістки стартують на чемпіонаті України в Кременчуці

Сегодня, 08:21 Просмотров: 487

Сьогодні, 15 лютого, в СК «Нафтохімік» стартує чемпіонат України з волейболу серед дівчат. ІІІ тур чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед дівчат 2006 року народження буде проходити протягом двох днів. О 13.00 відбудеться офіційне відкриття змагань.





Участь у змаганнях беруть команди: СК «Нафтохімік» Кременчук, ДЮСШ Ірпінь, Спортінтернат-ОДЮСШ Запоріжжя, КДЮСШ Полтавська Лохвиця.





Розклад змагань:





1 день 15 лютого

12.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Запоріжжя Спортінтернат-ОДЮСШ

13.00 відкриття ІІІ туру чемпіонату України «Дитяча ліга»

13.50 Лохвицька КДЮСШ – Ірпінь ДЮСШ

15.50 Запоріжжя Спортінтернат –ОДЮСШ – Ірпінь ДЮСШ

2 день 16 лютого

10.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Ірпінь ДЮСШ

11.30 Лохвицька КДЮСШ – Запоріжжя Спортінтернат –ОДЮСШ

13.00 Кременчук СК «Нафтохімік» - Лохвицька КДЮСШ