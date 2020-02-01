У Кременчуці затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Він видав себе тим, що при появі поліцейських почав помітно нервувати та різко пішов в іншому напрямку
14 лютого у Кременчуці патрульні поліцейські затримали чоловіка, який перебував в активному розшуку Кременчуцьким відділом поліції. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
Інспектори помітили чоловіка близько 11.00 на вулиці Мічуріна, він при появі копів помітно занервував та різко пішов в іншому напрямку.
Після його перевірки по базах даних з'ясувалося, що 52-річний затриманий перебуває у розшуку. Громадянина передали слідчим.