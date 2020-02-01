Происшествия

У Кременчуці затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Сегодня, 08:58 Просмотров: 1 202 Комментариев: 1

 

Він видав себе тим, що при появі поліцейських почав помітно нервувати та різко пішов в іншому напрямку

14 лютого у Кременчуці патрульні поліцейські затримали чоловіка, який перебував в активному розшуку Кременчуцьким відділом поліції. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.


Інспектори помітили чоловіка близько 11.00 на вулиці Мічуріна, він при появі копів помітно занервував та різко пішов в іншому напрямку.


Після його перевірки по базах даних з'ясувалося, що 52-річний затриманий перебуває у розшуку. Громадянина передали слідчим.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: розыск полиция задержание

Комментарии: 1

941
hunter:
Сегодня, 10:02

Мда новость с "додумайте сами"

Так кто же этот дядя? Злостный не плательщик алиментов? Украл у соседей свинью? Или не продал кому то самогон?


+10
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