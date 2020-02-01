Февраль, похожий на весну: какая погода будет в Кременчуге на выходных

Сегодня, 09:27 Просмотров: 636

В городе будет достаточно тепло, а в воскресенье ещё и солнечно

По прогнозам, кременчужан ждёт по-весеннему тёплый уикенд. Правда, солнышко будет радовать чаще в воскресенье, а вот в субботу в основном продержится пасмурная погода.





Gismeteo обещает, что выходные пройдут без осадков, а воскресенье, 16 января, будет щедрым на солнечные часы. Градусники покажут от 0°С до +8°С, лишь в воскресенье утром возможно понижение до -1°С.





Ventusky прогнозирует переменную облачность в выходные и никаких температур со знаком «минус»: от +1°С до +7°С.







По поводу температурного режима, подобные данные даёт и Sinoptik: показатели будут колебаться в пределах от 0°С до +8°С. В субботу, 15 февраля, в городе ожидается пасмурная погода, а в воскресенье, 16 февраля, небо прояснится.