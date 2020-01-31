«Коронавирус менее заразен, чем корь», – говорит кременчугский эпидемиолог

Сегодня, 14:04 Просмотров: 710 Комментариев: 3

О главном: в Кременчуге есть девочка, приехавшая неделю назад из Китая, но нет случаев заражения коронавирусом 2019nCoV. Коронавирус не передается через бананы и посылки из Китая – он передается от человека к человеку и от животного к человеку. И, наконец, коронавирус 2019nCoV нет оснований называть смертельным. А его индекс контагиозности (способность передаваться от больного человека к здоровому) в три раза ниже аналогичного индекса у кори.



На вопросы «Телеграфа» о коронавирусе 2019nCoV отвечает городской эпидемиолог, сотрудник кременчугского Центра лабораторных исследований Лариса Коровина.



В декабре 2019 года в Китае (Ухань) зафиксировали многочисленные случаи заражения людей коронавирусом 2019nCoV. Ранее этот вирус циркулировал только в популяциях животных, но, как предполагают ученые, мутировал и стал опасен и для людей. Предполагают, что эпицентром распространения среди людей коронавируса в Ухане стал рыбный рынок, на котором торговали, в том числе, мясом животных и змей.



В Китае это не первая вспышка заболеваний, вызванных коронавирусами. В 2002 году в стране вспыхнула эпидемия, вызванная коронавирусом SARS (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром). SARS также называли «пурпурной смертью» и атипичной пневмонией. Тогда правительство КНР долгое время скрывало масштабы распространения заболевания, население своевременно не информировали о рисках. В 2002 году зарегистрировали 8 437 случаев заболевания, вызванного коронавирусом SARS. 813 заболевших умерли.



В настоящее время Китай стремится не повторить ошибок 2002 года, и принимает оперативные меры по борьбе с распространением очагов инфекции, вызванных коронавирусом 2019nCoV.





Статистика: данные о количестве заболевших и выздоровевших, а также их распределение по странам мира

По состоянию на 4 февраля 2020 года (12.00):

20 677 человек – общее количество заболевших в мире;

человек – общее количество заболевших в мире; 20 483 из них – жители Китая;

427 – умерли;

697 – выздоровели.

Ежедневно обновляемую информацию о количестве заболевших, умерших и выздоровевших в разных странах мира можно посмотреть здесь.

МОЗ Украины информирует, что в настоящий момент в Украине не зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом 2019nCoV (по состоянию на 4 февраля 2020 года, пресс-служба МОЗУ).





В то же время в прессе уже появились леденящие душу заголовки – «До нас суне смертельний вірус із Китаю»; «Антибиотики не действуют на коронавирус» и др.





В связи с этим «ТелеграфЪ» распросил кременчугского городского эпидемиолога Ларису Коровину о том, можно ли считать коронавирус 2019nCoV смертельным, должны ли на него действовать антибиотики, и какова ситуация в Кременчуге:





Лариса Коровина



– Лариса Ивановна, почему вокруг коронавируса поднялся такой шум? Это потому, что мировое сообщество не доверяет Китаю, не справившемуся с предыдущим вирусом SARS? Или коронавирус действительно такой гиперсмертельный?

– Нет, коронавирус не гиперсмертельный, он имеет такие же свойства, как любой другой вирус – передается от человека к человеку, вызывает клинические проявления, но называть его крайне патогенным не стоит. Обычный вирус гриппа, например, имеет показатель контагиозности (свойство инфекций передаваться от больного человека/животного к здоровому) 1-2. Это значит, что один больной гриппом может инфицировать 1-2 человек. Для коронавируса этот индекс составляет 4,25. Это значит, что один больной может инфицировать четырех человек. В Китае с его перенаселенностью, когда в среднем городе живет 12 миллионов человек, коронавирус может распространяться активней, чем в менее населенных странах. В то же время индекс контагиозности кори намного выше, чем у коронавируса – он составляет 12-18. То есть один заболевший корью может инфицировать 12-18 человек! И никто об этом не шумит, не обсуждает, а ведь это очень серьезно!



– В СМИ появляются заголовки – «Смертельный вирус из Китая». В то же время по состоянию на 4 февраля заболели 20 677 человек, умерли 427. Дает ли это основания называть коронавирус смертельным?

– Я бы так не сказала. Давайте посмотрим, какого рода пациенты умерли, эти данные уже есть – все они были людьми с хроническими болезнями: хроническими заболеваниями дыхательной системы, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями почек, а также люди старше 65 лет. Все они составляют группы медицинских рисков. Такие люди переносят вирусные заболевания значительно тяжелее, чем здоровый молодой человек, поэтому мы постоянно напоминаем, что именно людям с хроническими заболеваниями и людям старшего возраста нужно вакцинироваться от гриппа. Хочу обратить ваше внимание на то, что рекомендации ВООЗ по поводу защиты от коронавируса практически ничем не отличаются от рекомендаций, которые мы ежегодно даем в период распространения респираторно-вирусных заболеваний. Советы те же – избегать контактов с заболевшими людьми, избегать закрытых помещений с большим количеством людей, заболев, оставаться дома, а не идти на работу инфицировать коллег.



– В прессе появлялись заголовки «Антибиотики не действуют на коронавирус!». Разве антибиотики вообще могут действовать на вирусы?

– Совершенно верно, антибиотики ни на какие вирусы не действуют, а не только на уханьский. Есть группа противовирусных препаратов, которые применяют в самом начале заболевания. При вирусной инфекции очень быстро к ней присоединяется бактериальная инфекция, и тогда уже подключают антибиотикотерапию.



– Почему этот коронавирус называют новым? Он не был известен прежде?

– Да нет, семейство коронавирусов открыли в 1965 году, их там было порядка 40. Но в тот период данный коронавирус циркулировал в популяции животных, люди им не заражались. Но со временем коронавирус мутировал и стал циркулировать среди людей, поэтому его называют новым. Случаи инфицирования в Ухане были связаны с людьми, работавшими на тамошнем рыбном рынке, там могли реализовываться и животные, и птицы. Они же там едят и змей, и летучих мышей, сырое мясо, сырую рыбу, существует версия, что человек мог заразиться, съев мясо больного животного.



– Какая ситуация с коронавирусом в Полтавской области? Кто контролирует состояние людей, приехавших из Китая?

– 30 января я как раз была на конференции в Полтаве, она была посвящена и коронавирусу. В Украине, вы знаете, диагноз «коронавирус» пока ни у кого не подтвердился, об этом писала министр здравоохранения. Распоряжения помещать в карантин всех, прибывших из Китая, у нас нет. Естественно, если люди прибыли прямо из Уханя, это одна ситуация, но если они и близко там не были, смотрим на карте, где они находились, на каком это расстоянии от Уханя, и наблюдаем. У нас в Кременчуге есть девочка, приехавшая из Китая неделю назад. Ко мне по этому поводу обращались инфекционисты. Девочка учится в среднем учебном заведении, приехала, пошла к медработнику, та направила её к инфекционисту. Он спрашивает меня, что делать? Ничего не делать, наблюдать. У неё есть катаральные явления? Нет. Значит нужно наблюдать. Девочка в Ухане и близко не была, значит отсчитываем 14 дней (инкубационный период для коронавируса, - ред.) и ждем, а потом выдыхаем. Не стоит забывать, что прожив неделю в Украине, она может и здесь вирус подхватить, так что нужно все же внимательно прочитать рекомендации и МОЗ, и ВООЗ, и выполнять их.









Возможно ли диагностировать коронавирус в Кременчуге?





– Лариса Ивановна, как в Украине диагностируют коронавирус 2019nCoV? Можно ли его диагностировать в Кременчуге?

– Нет, это невозможно. Специальных тест-систем пока нет, они будут, как нам сообщили, завезены в Украину. Сначала их поставят в центральные Центры лабораторных исследований, в Киев, позже они должны поступить и в региональные центры. А пока диагноз устанавливается по анамнезу. Если человек был в Ухане, мы берем этих людей под медицинское наблюдение как минимум на 14 дней – это инкубационный период для коронавируса. Если за этот период клинические признаки заболевания – высокая температура, кашель, – не проявились, выдыхаем.



– А если у пациента проявились клинические признаки вирусной инфекции, как медики смогут понять коронавирус ли это, и как будут лечить?

– Без тестов отличить это невозможно. А лечить будут так же, как другие вирусные инфекции. Никаких специальных методик лечения коронавируса и медпрепаратов для этого пока нет.









Признаки коронавирусной инфекции 2019nCoV

Кременчугский Центр лабораторных исследований напоминает, что основные клинические признаки коронавирусной инфекции:

повышение температуры;

кашель;

затрудненное дыхание.

Если у вас появились аналогичные признаки, немедленно обращайтесь к семейному врачу. Он сможет направить вас к инфекционисту и медики будут принимать решение, что с вами делать. Инкубационный период для коронавируса 2019nCoV – 14 дней.



Чтобы минимизировать риски заболеть гриппом (в том числе и коронавирусом), выполняйте рекомендации ВООЗ и МОЗ:









Источник: кременчугский Центр лабораторных исследований





Источник: 24 канал





Детальную информацию о коронавирусе и способах защиты от него можно также посмотреть на сайте «Центру громадського здоров’я МОЗ України».