Йога для ветеранів та військових: спробуй безкоштовно на що ти здатен

Кременчуцьких ветеранів російсько-української війни та їх родини запрошують відвідати заняття з йоги. Як повідомляється на сторінці Центру соціально-психологічної адаптації УБД м.Кременчук, перше заняття стартує вже 7 лютого за адресою: проспект Свободи, 130.

- Чому саме йога? Тому, що саме цей вид фізичної активності дозволяє одночасно придбати хорошу фізичну форму, побороти хвороби, заспокоїти нервову систему, очистити свідомість, підвищити працездатність і стресостійкість. Йога сприяє зняттю болю і позитивно впливає на хребет: усуває напругу, підвищує гнучкість, позбавляє його викривлень. Вона сприятливо позначається на всіх системах організму: заняття йогою дозволяють зміцнити імунітет і позбутися ряду захворювань.





Йога зміцнює і збільшує еластичність стінок судин і нормалізує кров'яний тиск, що перешкоджає розвитку захворювань серця і судин.

Медитації дозволяють досягти гармонії між тілом і духом, завдяки чому ті починають функціонувати максимально злагоджено. Також вони допомагають пізнати свій внутрішній світ і досягти душевної рівноваги. При заняттях йогою прояснюється мислення, розвивається цілеспрямованість і сила волі. Вони сприяють підняттю рівня життєвої енергії і концентрації, - йдеться у повідомленні.