Йога для ветеранів та військових: спробуй безкоштовно на що ти здатен

Кременчуцьких ветеранів російсько-української війни та їх родини запрошують відвідати заняття з йоги. Як повідомляється на сторінці Центру соціально-психологічної адаптації УБД м.Кременчук, перше заняття стартує вже 7 лютого за адресою: проспект Свободи, 130.
Йога зміцнює і збільшує еластичність стінок судин і нормалізує кров'яний тиск, що перешкоджає розвитку захворювань серця і судин.
Медитації дозволяють досягти гармонії між тілом і духом, завдяки чому ті починають функціонувати максимально злагоджено. Також вони допомагають пізнати свій внутрішній світ і досягти душевної рівноваги. При заняттях йогою прояснюється мислення, розвивається цілеспрямованість і сила волі. Вони сприяють підняттю рівня життєвої енергії і концентрації, - йдеться у повідомленні.
Перше заняття відбудеться 7 лютого (п’ятниця), з 18.00 до 19.00 у Центрі соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей. Беріть із собою зручний одяг і килимок (або каремат, якщо є)). Про свою участь бажано завчасно повідомити у коментарях під постом або у вайбер на номер 067-508-35-40.