Кременчуг, Информцентр для участников АТО

Йога для ветеранів та військових: спробуй безкоштовно на що ти здатен

Сегодня, 13:32 Просмотров: 309

 

Перше заняття вже 7 лютого

Кременчуцьких ветеранів російсько-української війни та їх родини запрошують відвідати заняття з йоги. Як повідомляється на сторінці Центру соціально-психологічної адаптації УБД м.Кременчук, перше заняття стартує вже 7 лютого за адресою: проспект Свободи, 130. 


- Чому саме йога? Тому, що саме цей вид фізичної активності дозволяє одночасно придбати хорошу фізичну форму, побороти хвороби, заспокоїти нервову систему, очистити свідомість, підвищити працездатність і стресостійкість. Йога сприяє зняттю болю і позитивно впливає на хребет: усуває напругу, підвищує гнучкість, позбавляє його викривлень. Вона сприятливо позначається на всіх системах організму: заняття йогою дозволяють зміцнити імунітет і позбутися ряду захворювань.


Йога зміцнює і збільшує еластичність стінок судин і нормалізує кров'яний тиск, що перешкоджає розвитку захворювань серця і судин.

Медитації дозволяють досягти гармонії між тілом і духом, завдяки чому ті починають функціонувати максимально злагоджено. Також вони допомагають пізнати свій внутрішній світ і досягти душевної рівноваги. При заняттях йогою прояснюється мислення, розвивається цілеспрямованість і сила волі. Вони сприяють підняттю рівня життєвої енергії і концентрації, - йдеться у повідомленні.


Перше заняття відбудеться 7 лютого (п’ятниця), з 18.00 до 19.00 у Центрі соціально-психологічної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей. Беріть із собою зручний одяг і килимок (або каремат, якщо є)). Про свою участь бажано завчасно повідомити у коментарях під постом або у вайбер на номер 067-508-35-40.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: йога
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх