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Кращий бомбардир «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з вболівальниками

Сегодня, 14:31 Просмотров: 266

  

Нападник покинув кременчуцьку команду

Нападник «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з командою. Кращий нападник команди всього за два місяці зміг у 9 іграх забити аж 6 голів!!!


Дмитро подякував вболівальникам за підтримку й побажав «Кременю» залишитися у Першій лізі.


- Хочу побажати команді залишитися у Першій лізі. Хоч я і був у команді не так довго - всього два місяці. І зіграли ми всього лише два матчі вдома, але приємно було грати у Кременчуці при своїх вболівальниках.


Бажаю вболівальникам завжди підтримувати свою команду і головне - ходити на стадіон. Дякую всім за підтримку й бажаю удачі в новому сезоні, - сказав на прощання Дмитро Козьбан.


Нагадаємо, що у футбольного клубу «Кремінь» після виходу із зимової відпустки залишилося лише 6 гравців, в основному - це вихованці «Кременя».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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