Кращий бомбардир «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з вболівальниками

Нападник «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з командою. Кращий нападник команди всього за два місяці зміг у 9 іграх забити аж 6 голів!!!

Дмитро подякував вболівальникам за підтримку й побажав «Кременю» залишитися у Першій лізі.

- Хочу побажати команді залишитися у Першій лізі. Хоч я і був у команді не так довго - всього два місяці. І зіграли ми всього лише два матчі вдома, але приємно було грати у Кременчуці при своїх вболівальниках.





Бажаю вболівальникам завжди підтримувати свою команду і головне - ходити на стадіон. Дякую всім за підтримку й бажаю удачі в новому сезоні, - сказав на прощання Дмитро Козьбан.