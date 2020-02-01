Кращий бомбардир «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з вболівальниками

Нападник «Кременя» Дмитро Козьбан попрощався з командою. Кращий нападник команди всього за два місяці зміг у 9 іграх забити аж 6 голів!!!
Дмитро подякував вболівальникам за підтримку й побажав «Кременю» залишитися у Першій лізі.
Бажаю вболівальникам завжди підтримувати свою команду і головне - ходити на стадіон. Дякую всім за підтримку й бажаю удачі в новому сезоні, - сказав на прощання Дмитро Козьбан.
Нагадаємо, що у футбольного клубу «Кремінь» після виходу із зимової відпустки залишилося лише 6 гравців, в основному - це вихованці «Кременя».