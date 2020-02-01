На Валентина закохані кременчужани зможуть подати заявку та одружитися до півночі

Сегодня, 08:08 Просмотров: 420

Пропозиція діє не лише у Кременчуці, а й у Лубнах, Полтаві та Миргороді

У День всіх закоханих, 14 лютого, кожен прагне отримати від своєї другої половинки щось заповітне, омріяне і таке жадане. А що може краще передати настрій свята та любові, ніж засвідчення своїх стосунків.



У цей день Міністерство юстиції України підготувало для всіх закоханих особливий подарунок – двері відділів державної реєстрації актів цивільного стану будуть відчинені з 8.00 до 24.00.





- У рамках акції «Кохання поза часом» бажаючі зможуть не тільки подати заяву до опівночі, а й зареєструвати шлюб у разі, якщо молодятам вже призначено державну реєстрацію шлюбу на 14 лютого або, якщо пари скористались послугою «Шлюб за добу», – розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли три області – Сумська, Полтавська та Чернігівська.





Відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом»: