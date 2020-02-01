Кременчуг

На Валентина закохані кременчужани зможуть подати заявку та одружитися до півночі

Сегодня, 08:08 Просмотров: 420

 

Пропозиція діє не лише у Кременчуці, а й у Лубнах, Полтаві та Миргороді

У День всіх закоханих, 14 лютого, кожен прагне отримати від своєї другої половинки щось заповітне, омріяне і таке жадане. А що може краще передати настрій свята та любові, ніж засвідчення своїх стосунків. 


У цей день Міністерство юстиції України підготувало для всіх закоханих особливий подарунок – двері відділів державної реєстрації актів цивільного стану будуть відчинені з 8.00 до 24.00.


- У рамках акції «Кохання поза часом» бажаючі зможуть не тільки подати заяву до опівночі, а й зареєструвати шлюб у разі, якщо молодятам вже призначено державну реєстрацію шлюбу на 14 лютого або, якщо пари скористались послугою «Шлюб за добу», – розповіла Ірина Свистун, очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли три області – Сумська, Полтавська та Чернігівська.


Відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Полтавській області, які визначені учасниками заходу «Кохання поза часом»:

  • Полтава, вул. Соборності, 8, тел.: (0532) 56-30-89, 60-71-62
  • Кременчук, вул. Першотравнева, 5, тел.: (05366) 3-31-60, 3-40-64
  • Лубни, вул. Гагаріна, 20, тел.: (05361) 7-11-70
  • Миргород, вул. Д. Апостола, 2, тел.: (05355) 5-06-78.
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Автор: Альона Душенко
Теги: День святого Валентина шлюб
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