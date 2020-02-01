Попередженням «покарали» маму дівчинки-підлітка, яку знайшли непритомною на вулиці Кременчука

Сегодня, 17:02 Просмотров: 1 107

На початку лютого Автозаводський районний суд Кременчука розглянув справу щодо жінки, яка порушила ч.1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).





Мова йде про випадок, який стався 24 грудня 2019 року. У Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова знайшли непритомними двох дівчат, які лежали на дорозі. У підлітків була алкогольна інтоксикація.





У суді розглянули протокол, складений на маму однієї з дівчат. У тексті постанови йдеться, що до цього донька вживала алкогольний напій «Рево» та палила цигарки біля ВПУ №7. У судовому засіданні жінка вину визнала.





Матір визнали та наклали адміністративне стягнення у виді попередження. Також жінка має сплатити 420 гривень судового збору.







