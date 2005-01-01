У Кременчуці на перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Небесної Сотні встановлять відеокамери

Сегодня, 16:31 Просмотров: 0

За допомогою камер охоронятимуть від вандалів пам’ятну дошку Герою України Ігорю Сердюку

На перехресті вулиць Ігоря Сердюка та Небесної Сотні встановлять відеокамери. Рішенням виконкому Кременчуцької міськради 14 лютого на камери виділили 28 тисяч гривень з цільового фонду міського бюджету.





Камерами опікуватиметься КП «Благоустрій Кременчука», який утримує сквер імені Бабаєва. Як пояснив під час засідання виконкому мер Кременчука Віталій Малецький, камери будуть спрямовані на стелу, встановлену на честь Ігоря Сердюка та частину скверу.