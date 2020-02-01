Происшествия

У Кременчуці з підприємства намагалися поцупити токарні станки

Сегодня, 16:03 Просмотров: 357

 

Патрульні не дали довезти майно до кінцевого пункту

 

13 лютого близько 14.00 патрульним стало відомо про крадіжку токарних станків з території підприємства. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


В той самий час на вулиці Ярмарковій поліцейські зупинили для перевірки вантажний автомобіль, у якого в причепі знаходились токарне обладнання, за описом схоже по орієнтуванню. Пояснити походження даного вантажу водій не зміг, відповідних документів не надав.


На місце викликали слідчих Кременчуцького відділення поліції для подальшого з’ясування обставин.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: крадіжка
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