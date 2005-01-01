Кто хочет на Picnic Love Fest сегодня или на «Пламя» завтра. Забирайте билеты

Сегодня, 15:47 Просмотров: 213

«Кременчугский ТелеграфЪ» разыгрывает билеты на два мероприятия. Сегодня в Кременчуге начинается Picnic Love Fest в ТЦ «Билла», а завтра в ДК «Кредмаш» выступит ВИА «Пламя».

Вы можете абсолютно бесплатно получить билеты на оба эти мероприятия. Для этого необходимо быть подписанными на нашу страницу в Instagram и написать в комментариях к постам, почему вы хотите оказаться на этих мероприятиях. Здесь пост о Picnic Love Fest, здесь пост о ВИА «Пламя».

Розыгрыш билетов проведём сегодня, 14 февраля, в 16.30 (Picnic Love Fest) и 17.00 («Пламя») через сервис Giveawation.com. В первом случае будет 3 победителя, каждый из которых получит по 2 билета на Fest, а во втором – 2 победителя. Каждый из которых получит по 2 билета на концерт.

Билеты можно будет забрать в редакции (ул. Шевченко, 55) сегодня до 19.00.