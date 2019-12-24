Двоє 14-річних кременчужанок потрапили в лікарню з алкогольною інтоксикацією та наркотичним отруєнням

Нагадаймо, вчора, 24 грудня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова знайшли непритомними двох дівчат, які лежали на дорозі. У підлітків була алкогольна інтоксикація. Сьогодні, 25 грудня, стали відомі нові подробиці про стан кременчужанок.
За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, учора 14-річних дівчат доставили до дитячої міської лікарні Кременчука з попереднім діагнозом: алкогольна інтоксикація та отруєння наркотичною речовиною. Стан здоров’я дівчат – середньої тяжкості.