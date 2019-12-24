Происшествия

Двоє 14-річних кременчужанок потрапили в лікарню з алкогольною інтоксикацією та наркотичним отруєнням

Сегодня, 09:25 Просмотров: 2 335 Комментариев: 5

 

Мова йде про двох дівчат, котрих знайшли непритомними посеред вулиці

 

Нагадаймо, вчора, 24 грудня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова знайшли непритомними двох дівчат, які лежали на дорозі. У підлітків була алкогольна інтоксикація. Сьогодні, 25 грудня, стали відомі нові подробиці про стан кременчужанок.


За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, учора 14-річних дівчат доставили до дитячої міської лікарні Кременчука з попереднім діагнозом: алкогольна інтоксикація та отруєння наркотичною речовиною. Стан здоров’я дівчат – середньої тяжкості.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: алкогольное отравление наркотики подросток

Комментарии: 5

204
obaldet:
Сегодня, 09:41

А потом нужны деньги на дорогую операцию моему малышу за границей


+11
2
Alekler:
Сегодня, 10:35

Что же за гадость они пили, что так посреди улицы отключиться сразу вдвоём


+7
396
Lyolya:
Сегодня, 10:45

алкогольна інтоксикація та отруєння наркотичною речовиною..

Запредел вообще. Это же в 13 лет. Печальное будущее, если не обретут сознание из этого.


+6
260
Andron777:
Сегодня, 11:45

Цитата: Alekler
Что же за гадость они пили, что так посреди улицы отключиться сразу вдвоём
Скорее всего курнли или глотнули какой то дряни, а потом решили пивасиком полинуть. Произошла какая то реакция в организме вот и свалало. После выписки нужно ремнем отходить что бы жопа вся была синей.


+10
2 247
Dmitriys:
Сегодня, 11:47

Цитата: Alekler

Что же за гадость они пили, что так посреди улицы отключиться сразу вдвоём

Это все иза того что в нормальном магазине купить алколь нельзя вот и купили гдето.


-3
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