Кременчуг, Культура, Топ-новость У Крюкові відкрили ялинку зі світлодіодним фонтаном Сегодня, 10:19 Просмотров: 1 206 Головна ялинка правобережного Кременчука засяяла вогнями Вчора, 24 грудня, біля прохідної КВБЗ засяяла вогнями головна ялинка правобережжя Кременчука.

Сюрпризом для мешканців став «Зимовий фонтан» або «Фонтан вогників», як і в центрі Кременчука тут прикрасили фонтан й він засяяв по-новому.

3 Автор: Альона Душенко Источник фото: КВБЗ



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