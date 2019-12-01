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У Крюкові відкрили ялинку зі світлодіодним фонтаном

Сегодня, 10:19 Просмотров: 1 206

 

Головна ялинка правобережного Кременчука засяяла вогнями

Вчора, 24 грудня, біля прохідної КВБЗ засяяла вогнями головна ялинка правобережжя Кременчука.


Сюрпризом для мешканців став «Зимовий фонтан» або «Фонтан вогників», як і в центрі Кременчука тут прикрасили фонтан й він засяяв по-новому. 


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: КВБЗ
Теги: ялинка елка Новий рік Новый год фонтан КВБЗ
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