У Крюкові відкрили ялинку зі світлодіодним фонтаном

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Головна ялинка правобережного Кременчука засяяла вогнями
Вчора, 24 грудня, біля прохідної КВБЗ засяяла вогнями головна ялинка правобережжя Кременчука.
Сюрпризом для мешканців став «Зимовий фонтан» або «Фонтан вогників», як і в центрі Кременчука тут прикрасили фонтан й він засяяв по-новому.