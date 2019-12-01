Кременчужанин Руслан Артищенко відбоксував на міжнародній зустрічі у Киргизстані

Сегодня, 11:16 Просмотров: 272

Кременчуцький боксер Руслан Артищенко, вихованець СДЮШОР, виступив у Киргизстані на міжнародній матчевій зустрічі. Наш спортсмен на ринзі зійшовся зі спортсменом із Ірану. Одноголосним рішенням суддів переміг наш боксер.









В ці дні юніорська чоловіча збірна України перебуває у Киргизстані на сумісному навчально тренувальному зборі. Під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова наша команда провела двотижневий збір, в рамках якого відбоксувала і серію міжнародних матчевих зустрічей.





За їх результатами юніорська збірна України провела три зустрічі, в яких здобула стовідсотковий показник перемог. Отож, наша команда перемогла наступні команди:

Збірна України 11:4 сумісна збірна Ірану та Китаю

Збірна України 11:4 збірна Киргизстану

Збірна України 12:2 збірна Узбекистану





- Вдячний Федерації боксу України за можливість провести збір у Киргизстані разом з провідними боксерським країнами, а саме: Ірану, Китаю, Узбекистану та Киргизстану. Хлопці виконали великий об’єм роботи та відбоксували низку матчевих зустрічей. Результатами я залишився повністю задоволений. Вдячний хлопцям за роботу - відзначив Олег Кудінов