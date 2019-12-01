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Кременчужанин Руслан Артищенко відбоксував на міжнародній зустрічі у Киргизстані

Сегодня, 11:16 Просмотров: 272

 

Наш спортсмен виступив під керівництвом нового наставника збірної України Олега Кудінова

Кременчуцький боксер Руслан Артищенко, вихованець СДЮШОР, виступив у Киргизстані на міжнародній матчевій зустрічі. Наш спортсмен на ринзі зійшовся зі спортсменом із Ірану. Одноголосним рішенням суддів переміг наш боксер. 


 


В ці дні юніорська чоловіча збірна України перебуває у Киргизстані на сумісному навчально тренувальному зборі. Під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова наша команда провела двотижневий збір, в рамках якого відбоксувала і серію міжнародних матчевих зустрічей.


За їх результатами юніорська збірна України провела три зустрічі, в яких здобула стовідсотковий показник перемог. Отож, наша команда перемогла наступні команди:

  • Збірна України 11:4 сумісна збірна Ірану та Китаю
  • Збірна України 11:4 збірна Киргизстану
  • Збірна України 12:2 збірна Узбекистану


- Вдячний Федерації боксу України за можливість провести збір у Киргизстані разом з провідними боксерським країнами, а саме: Ірану, Китаю, Узбекистану та Киргизстану. Хлопці виконали великий об’єм роботи та відбоксували низку матчевих зустрічей. Результатами я залишився повністю задоволений. Вдячний хлопцям за роботу - відзначив Олег Кудінов

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Руслан Артищенко
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