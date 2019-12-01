Кременчужанин Руслан Артищенко відбоксував на міжнародній зустрічі у Киргизстані

Кременчуцький боксер Руслан Артищенко, вихованець СДЮШОР, виступив у Киргизстані на міжнародній матчевій зустрічі. Наш спортсмен на ринзі зійшовся зі спортсменом із Ірану. Одноголосним рішенням суддів переміг наш боксер.
В ці дні юніорська чоловіча збірна України перебуває у Киргизстані на сумісному навчально тренувальному зборі. Під керівництвом старшого тренера Олега Кудінова наша команда провела двотижневий збір, в рамках якого відбоксувала і серію міжнародних матчевих зустрічей.
За їх результатами юніорська збірна України провела три зустрічі, в яких здобула стовідсотковий показник перемог. Отож, наша команда перемогла наступні команди: