Кременчужанам «недодають» електроенергії

Сегодня, 12:15 Просмотров: 1 183 Комментариев: 8

Нові двозонні лічильники електроенергії у багатоповерхівках обмежують споживачам потужність до 2,5-3 кВт. Люди скаржаться, що на сучасні побутові прилади цього не вистачає. А треба більше — купи додаткову потужність у «Полтаваобленерго»





Як обмежують потужність на квартири

На форумах у соцмережах обговорюють тему нових розумних лічильників, які ПАТ «Полтаваобленерго» встановило у низці багатоповерхівок: у кварталі 278 та в інших. Люди скаржаться, що їм тепер «недодають» електроенергії. Так, лічильник обмежує потужність на квартиру до 2,5-3 кВт. Відтак, коли одночасно вмикаєш у мережу 2-3 сучасні потужні електроприлади — світло «вирубається» взагалі. Якщо тобі мало — плати додатково за приєднану потужність. Людей це обурює.





Кременчужанин Віталій, мешканець будинку №10 на вулиці Лесі Українки, поскаржився у «ТелеграфЪ».





- Нові «розумні» лічильники програмують із Полтави, раніше (до заміни лічильника) всі прилади працювали нормально. А тепер, якщо працює холодильник, пральна машина, чайник уже не закипить. Або якщо ввімкнути електричну духову шафу — у мікрохвильовці ви нічого не зможете нагріти. 2,5 кВт на квартиру — це дуже мало. Позиція енергозбуту така: хочете, щоб усе працювало - купуйте потужність. У всіх у нас у квартирах потужні прилади, та чомусь тепер їх використання коштує окремих грошей. Це ніби купити автомобіль, а потім кожного разу, як сідаєш за кермо, платити за проїзд дорогою, - обурюється споживач.





Віталій звертався в енергокомпанію — там вказали, що величина дозволеної потужності прописана у договорах із кожним споживачем. Але він нарікає на застарілі «совкові» норми потужності, яких не вистачає.





На що не вистачає?

Як ми з'ясували, родина Віталія придбала духову шафу потужністю 2,1 кВт. Вона конфліктує навіть з увімкненим у мережу холодильником класу А+: одночасно два прибори вже, дійсно, не працюють, бо перебирають «ліміт» у 2,5 кВт. Духова шафа у даному випадку — найбільший споживач електроенергії у квартирі.





Позиція «Полтаваобленерго» та «Полтаваенергозбуту» така: перш ніж купити прилади — дивіться, чи вистачить на них потужності, передбаченої договором.





- Купуючи техніку, люди часто не розуміють, чи можна її використовувати в даних конкретних умовах. У нас був випадок, коли споживачі скаржилися на погане енергопостачання, а виявилося, що хазяйка квартири купила 12-кіловатну плиту. Перш ніж купувати електроприлади, подивіться технічні умови та договір на розподіл електроенергії, - коментує Ігор Петрусь, начальник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго».





Сучасні двозонні лічильники, які встановлені у близько півсотні багатоповерхівок, дійсно, обмежують потужність, визнає Ігор Петрусь. Це не кременчуцьке нововведення, як думають деякі споживачі, підкреслює він. Усі умови передбачені нормативними документами: це «Кодекс систем розподілу» та розроблені на його виконання «Правила роздрібного ринку електроенергії» (ПРРЕ). Зокрема, ПРРЕ оперують поняттям дозволена (договірна) потужність - «максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об’єктом споживача відповідно до умов договору».





- Оператор системи розподілу має право, у тому числі, і на обмеження потужності до тієї, яка вказана в договорі, - зазначає Ігор Петрусь.

Якою є «дозволена потужність»?

Наш читач повідомив, що його 2,5 кВт у договорі — це ще не нижня межа. Як він з'ясував, у малосімейках на вулиці Довженка на Молодіжному договорами передбачено взагалі по 1,5 кВт. Тож якщо споживання штучно обмежити за допомогою розумного лічильника, людям явно не вистачить на електрочайники чи мікрохвильовки.





У Кременчуці, дійсно, є будинки, де дозволена потужність складає й 1,5 кВт, визнає Ігор Петрусь. У середньому ж дозволена потужність — це 3 кВт на квартиру (будинок). Трапляються випадки, коли, наприклад, приватний будинок ділять двоє власників, але не збільшують величину потужності: тобто ділять 3 кВт — по 1,5 кВт на господарство.





- У Кременчуці в середньому дозволена потужність 3 кВт. Це миттєва величина потужності, яку дозволено використовувати споживачу відповідно до будівельних норм і правил, до проєктного рішення на будинок. Виходячи з цього, забезпечувалося інженерно-технічне рішення підключення комунікацій, у тому числі електроенергії. Відтак використання потужних струмоприймачів, дійсно, може вплинути на збалансованість і стабільну роботу енергосистеми. Тобто якщо ви завтра купите собі електроплиту і захочете нею користуватися, це ще не означає, що існує така технічна можливість користуватися цим електроприводом (якщо будинок при будівництві не комплектувався електроплитами — ред.). Якщо споживач бажає збільшити потужність собі на квартиру (будинок), ці питання обумовлює Кодекс системи розподілу, існує стандартна ставка приєднання (плата — ред.).





- Поясніть, сама величина дозволеної потужності регламентується?





- Регламентується будівельними нормами і правилами. Є певна проєктна потужність на житловий будинок, на будь-яку будівлю. Є будинки більш сучасні, які передбачають установку потужнішого обладнання: тобто, дійсно, на квартиру передбачено і 5 кВт, і 7 кВт. Але якщо ми подивимося на стару забудову, там переважно проєктами передбачено 3 кВт. Повірте, це не така й маленька величина.





- Які прилади можна ввімкнути одночасно, маючи 3 кВт потужності?





- Може спокійно працювати холодильник, освітлення, можна включити ще й кондиціонер: потужність компресора кондиціонера становить 0,4-0,5 кВт. Більше того, обмеження відбувається навіть не при миттєвому досягненні цієї величини (3 кВт), а при її стабільному збільшеному стані в певний час. Грубо кажучи, щоб відбулося обмеження, потрібно включити 2-3 праски одразу. Тому рекомендації споживачам: переглянути режими енергоспоживання і не намагатися ввімкнути декілька потужних електрприладів одночасно. 3 кВт, у принципі, для квартири при нормальному енергоспоживанні більш ніж достатньо. Порахуємо: у вас ввімкнені прилади на 2,5 кВт потужності. Припустимо, що протягом дня ви споживаєте таку потужність 8 годин на день, 30 днів на місяць. При такому споживанні вийде 600 кВт*год. Це якщо квартира споживає постійно по 2,5 кВт протягом 8 годин! Але при нормальному споживанні (близько 150 кВт*год на місяць) приєднаної потужності навіть 2,5 кВт вам вистачить більш ніж із запасом, - запевняє Ігор Петрусь.





На схемі зображене середнє споживання сучасних електроприладів. Хоча є потужніші фени, пилососи, бойлери... Зазирніть у договір, у паспорти приладів — і порахуйте, скільки і на що вам вистачить

Скільки коштує додатковий кіловат?

Якщо ж ви все таки не хочете себе обмежувати і волієте користуватися одночасно кількома приладами з великим «апетитом» — дійсно, доведеться додатково збільшити дозволену потужність. І внести відповідні зміни до договору. Ігор Петрусь підкреслює, що це стандартна практика для всіх енергокомпаній, яка регулюється Кодексом систем розподілу.

Звісно, нас цікавило, скільки це коштує?





Доведеться заплатити за проєкт (проєктній організації, не обов'язково це «Полтаваобленерго»). Вартість проєктування Ігор Петрусь не назвав — за його словами, все залежить від технічного рішення щодо кожного конкретного об'єкта.

Оплата за додаткове приєднання встановлена чітко Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики на комунальних послуг. НКРЕКП визначає плату за кожну умовну одиницю приєднаної потужності (тобто на кожен додатковий кіловат) по кожній енергокомпанії.





Відповідно до Постанови НКРЕКП від 22 листопада 2019 року № 2460 для споживачів 3-ї категорія надійності) по «Полтаваобленерго» ставка стандартного приєднання складає 1274 грн (без ПДВ), тобто з ПДВ слід доплатити за приєднання 1528,8 грн (за кожен додатковий кіловат). Саме ця ставка переважно застосовується для населення, яке використовує електроенергію для побутових потреб.

Ложка меду

Керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» підкреслює, що двозонні лічильники, які обмежують потужність, мають іншу корисну споживачам функцію і дозволяють економити електроенергію при використанні нічного тарифу, який удвічі нижчий за денний (з 23.00 до 7.00).





- Ці прилади обліку можуть диференціювати тариф по зонах залежно від часу доби. Такі програми споживачам були встановлені безкоштовно. Можна розділяти режими роботи приладів і зменшити оплату за спожиту електроенергію. Наприклад, якщо потрібно включити пральну машину, виставити її на таймер. Використовувати дешевшу електричну енергію і розвантажити мережу, - радить Ігор Петрусь мешканцям тих багатоповерхівок, куди дісталися нові лічильники.





Втім, один із мешканців приватного сектору, який добровільно встановив двозонний лічильник, щоб економити, іншим такий прилад не радить... Бо у комплекті з економією йде обмеження потужності, якого не було при використанні звичайного лічильника.



