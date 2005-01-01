Депутати проголосували за створення реєстру педофілів

Сегодня, 13:12 Просмотров: 269 Комментариев: 1

19 грудня нардепи ухвалили закон №0887, який передбачає створення реєстру педофілів. Відповідна інформація є на сайті Верховної Ради України.





Отже, після підписання закону президентом мають створити Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини. Реєстр буде вести Міністерство юстиції, - йдеться на сайті Мін'юсту.





До реєстру вноситимуть повне ім’я засудженого, дату його народження, місце проживання та вчинені ним злочини. Це відбуватиметься лише після вироку суду, який набере сили. Виключатимуть з реєстру, якщо вирок скасують. Доступ до кримінального переліку матимуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції і Державного бюро розслідувань.





«Крім того, право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в Реєстрі матимуть керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або іншої установи та організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати послуги медичного, навчального та соціального характеру. Наприклад, керівники дитячих таборів, санаторіїв, спортивних шкіл, різноманітних гуртків тощо. Крім того, будь-яка фізична особа може отримати інформацію про себе», – зазначив заступник Міністра юстиції України Олександр Банчук.





Разом з цим, закон посилює відповідальність за злочини, передбачені ст.152, 153 Кримінального кодексу України, проти особи віком до 14 років, незалежно від її добровільної згоди. Зґвалтування карається 10-15 роками в?язниці. Повторне зґвалтування дитини каратиметься 15 роками в’язниці або довічним ув’язненням.