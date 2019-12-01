Легкоатлетка Ярослава Ялисоветська спробувала себе в багатоборстві

Сегодня, 14:10 Просмотров: 129

Легкоатлетка з Кременчука Ярослава Ялисоветська вперше спробувала свої сили в багатоборстві. За інформацією пресслужби КДЮСШ №2 19 грудня в Одесі відбулись Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства, де взяли участь спортсмени КДЮСШ №2 під керівництвом тренера Олени Шипової.



Ярослава Ялисоветська вперше спробувала свої сили в багатоборстві, і ця спроба виявилась дуже вдалою. Вона стала чемпіонкою з результатом 3170, що перевищує 1 дорослий розряд. Боротьба була дуже запеклою, впритул до останнього виду Ярослава йшла другою. Їй потрібно було відіграти 20 секунд, щоб потрапити на 1 місце і вона це зробила, пробігши 800 м за 2.30.





В іншій віковій категорії дівчат 16 років Єва Данильченко посіла 2 місце з результатом 2430, де боротьба була ще жорсткіша на кожному виді, але все вирішилось на останньому забігу на 800 м, який Єва виграла з відривом, що дозволило їй зайняти 2 призове місце.



Нагородження, вітання та настанови дівчата приймали із рук олімпійського чемпіона Миколи Авілова.