Вифлеємський вогонь кременчуькі пластуни принесли до мерії та університету

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Вифлеємський вогонь, який перед Різдвом поширюють скаутські організації світу вже дістався Кременчука. Його до нашого міста привезли пластуни.





У переддень Різдва Христового, 24 грудня, пластуни передати цей символ Різдва у волонтерський штаб Майдан-АТО-Кременчук, у мерію Кременчука, Кременчуцький національний університет та католицькій громаді міста.









6 січня планується передача Православній Церкві України, Греко-католицькій громаді, та традиційно у військовий шпиталь, інформація та час передачі буде висвітлена трохи згодом.



