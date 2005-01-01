На 850 гривень оштрафували чоловіка, який на Полтавщині намагався викрасти дизпальне

Сегодня, 15:05 Просмотров: 446

Обвинувачений злив дизпальне з трактора та заховав каністри. Але чоловіку не дали задумане довести до кінця - його кримінальні дії помітили

Днями Великобагачанський районний суд виніс вирок раніше не судимому чоловіку, який намагався викрасти дизпальне. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





18 вересня цього року близько 16.30 обвинувачений перебував на роботі в тракторній бригаді, в ангарі для зберігання сільськогосподарської техніки. Все відбувалося в селі Довгалівка Великобагачанського району.





Чоловік ремонтував трактор марки «ЮМЗ-6». Потім злив з бака цього трактора 25 літрів дизельного пального, яке помістив до двох пластикових каністр об'ємом 20 та 5 літрів. Потім ці каністри заховав біля ангара, щоб пізніше звідти забрати. Але не зміг цього зробити, бо дії чоловіка помітили. Завдані збитки оцінили в 700 гривень.





Дії обвинуваченого кваліфікуються за ч.2 ст.15, ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), яке не було не доведене до кінця з причин, що не залежали від його волі.





10 жовтня між представником потерпілого та обвинуваченим була укладена угода про примирення. Суд цю угоду затвердив, чоловіка визнали винним та призначили покарання - 850 гривень.