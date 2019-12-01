Блискавичні шахи виявили найвправнішого спортсмена

Сегодня, 15:29 Просмотров: 301

У Кременчуці в спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання до Дня Святого Миколая - блискавичні шахи серед 3-4 розрядів. Участь у змаганнях взяли юні вихованці тренера Андрія Зазуляка.









Переможцем змагань став 6 річний Кибкало Михайло - з результатом 7.5 балів з 9 можливих.

2 місце - Поливко Максим

3 місце - Гайдай Назар





Серед дівчат не було в цей день рівних: Здоровець Анна заробила 7 балів

2 місце - Романченко Аліса

3 місце - Попкова Софія





Серед 4 розрядів переможцем став Береговий Микола

2 місце - Бесчастний Денис

3 місце - ще один 6-річний мій вихованець Брусліновський Гордій.



