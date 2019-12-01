Блискавичні шахи виявили найвправнішого спортсмена

У Кременчуці в спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання до Дня Святого Миколая - блискавичні шахи серед 3-4 розрядів. Участь у змаганнях взяли юні вихованці тренера Андрія Зазуляка.
Переможцем змагань став 6 річний Кибкало Михайло - з результатом 7.5 балів з 9 можливих.
2 місце - Поливко Максим
3 місце - Гайдай Назар
Серед дівчат не було в цей день рівних: Здоровець Анна заробила 7 балів
2 місце - Романченко Аліса
3 місце - Попкова Софія
Серед 4 розрядів переможцем став Береговий Микола
2 місце - Бесчастний Денис
3 місце - ще один 6-річний мій вихованець Брусліновський Гордій.