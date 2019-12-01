Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Блискавичні шахи виявили найвправнішого спортсмена

Сегодня, 15:29 Просмотров: 301

 

Вітаємо юних спортсменів

У Кременчуці в спорткомплексі «Нафтохімік» відбулися змагання до Дня Святого Миколая - блискавичні шахи серед 3-4 розрядів. Участь у змаганнях взяли юні вихованці тренера Андрія Зазуляка. 


 


Переможцем змагань став 6 річний Кибкало Михайло - з результатом 7.5 балів з 9 можливих.

2 місце - Поливко Максим

3 місце - Гайдай Назар


Серед дівчат не було в цей день рівних: Здоровець Анна заробила 7 балів

2 місце - Романченко Аліса

3 місце - Попкова Софія


Серед 4 розрядів переможцем став Береговий Микола

2 місце - Бесчастний Денис

3 місце - ще один 6-річний мій вихованець Брусліновський Гордій.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи
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