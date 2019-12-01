В кінці вихідного дня: милий різдвяний ролик, який розтопить ваше серце

Сегодня, 16:16 Просмотров: 503

А який би вихід з цієї ситуації знайшли ви?

Мережа британських універмагів John Lewis представила свій новий різдвяний ролик. Він розповідає історію рудоволосої дівчинки та її кращого друга – запального дракончика Едгара, який легко збуджується і дихає вогнем у найбільш невідповідний момент. Це відео зробить ваш настрій святковим.





За сюжетом дівчинка та Едгар живуть у невеликому селі, яке саме готується до різдвяних свят.





Дракончик через свої неконтрольовані спалахи вогню примудрився спалити ялинку та ховався від мешканців, боячись їхнього засудження, але мудра дівчинка знайшла спосіб їх примирити, і допомогло їй у цьому, звичайно ж, Різдво.









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