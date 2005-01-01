На Полтавщині оштрафували чоловіка, який підробив та використав водійське посвідчення

Сегодня, 07:11 Просмотров: 728

Нещодавно Шишацький районний суд виніс вирок раніше судимому чоловіку, який знайшов чуже водійське посвідчення, вклеїв туди свою фотокартку та використовував.





Чужі документи обвинувачений знайшов в середині липня цього року на автостанції №3 в Полтаві. Посвідчення водія було видане на чоловіка 1973 року народження. Того ж дня чоловік вклеїв у посвідчення свою фотографію замість фотокартки власника.





26 липня близько 9.30 у селі Диканька обвинуваченого за кермом мопеда зупинили поліцейські. Під час перевірки документів чоловік показав підроблене посвідчення.





Під час досудового розслідування уклали угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнав чоловіка винним за ч.1 та ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Остаточне покарання - 1700 гривень.