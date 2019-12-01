«Слони» у день баскетболу перемогли суперників з Донбасу

Сегодня, 08:08 Просмотров: 348

19-21 грудня у Кременчуці в залі КДЮСШ №2 відбувся 2 етап Вищої юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2006 р.н. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №2.





Команда юнаків «Кремінь- КДЮСШ-2» під керівництвом тренера Євгена Федорова перемогла команду з Мирнограда Донецької області. Також в цьому чемпіонаті взяла участь команда з Нікополя, яка змагалась з Мирноградом. Наступний етап туру запланований на 9 січня у Полтаві.





Вітаємо тренера та юних баскетболістів з двома перемогами в цьому етапі, та бажаємо перемог в подальших змаганнях. До речі, 21 грудня, у світі відзначали День народження баскетболу. Саме в цей день у 1891 році викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації зі Спрінгфілда Джеймс Нейсміт і заснував баскетбол.