У Полтаві підписали договір на купівлю 40 нових тролейбусів

Сегодня, 08:32 Просмотров: 207 Комментариев: 1

24 грудня у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка підписали договір про співпрацю між КП «Полтаваавтоелектротранс», ДП «АСЗ №1» та АТ «АК «Богдан Моторс». Документ передбачає закупівлю 40 нових тролейбусів уже до вересня наступного року, - повідомляє пресслужба Полтавської міськради.





10 мільйонів євро кредиту Полтава отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку. 8 мільйонів євро витратять на купівлю тролейбусів, 2 мільйони - на покращення контактної мережі і на ремонт тягових підстанцій.