Кременчуг, Полтавщина

У Полтаві підписали договір на купівлю 40 нових тролейбусів

Сегодня, 08:32 Просмотров: 207 Комментариев: 1

«Рогатий» транспорт мають доставити до вересня 2020 року

24 грудня у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка підписали договір про співпрацю між КП «Полтаваавтоелектротранс», ДП «АСЗ №1» та АТ «АК «Богдан Моторс». Документ передбачає закупівлю 40 нових тролейбусів уже до вересня наступного року, - повідомляє пресслужба Полтавської міськради.


10 мільйонів євро кредиту Полтава отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку. 8 мільйонів євро витратять на купівлю тролейбусів, 2 мільйони - на покращення контактної мережі і на ремонт тягових підстанцій.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Полтава троллейбусы

Комментарии: 1

316
Маэстро:
Сегодня, 09:19

8 млн. евро на 40 троллейбусов это 200 тыс за один тралик. А кто помнит, сколько Кременчуг заплатил (платит) за троллейбусы в этом же банке? Количество троллейбусов и сумму кредита? Так чисто интересно.


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