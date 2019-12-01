7 нагород з плавання до скарбнички нагород принесли «золоті рибки» з Кременчука

Сегодня, 07:45 Просмотров: 234

Вітаємо наших спортсменів з вдалим завершенням 2019 року

У Кам'янському Дніпропетровської області, 18 - 21 грудня, відбувся чемпіонат України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами фізичного і розумового розвитку. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1.

У складі збірної команди Полтавської області виступали вихованці відділення плавання КДЮСШ № 1, під керівництвом тренера Анни Келембет: Софія Хилимендик, Ірина Анісімова, Богдан Різніченко, Євген Близнюк.







До скриньки перемог наші «золоті рибки» принесли 5 золотих медалей, одну срібну та одну бронзову медалі.



Майстер спорту України Софія Хилимендик виборола чотири золоті медалі на дистанціях 150 метрів комплексне плавання, 50 метрів брасом, 50 метрів вільним стилем та 50 метрів на спині.





Майстер спорту України Ірина Анісімова (тренери А.Келембет, Г. Вдовіченко) посіла друге місце на дистанції 50 м вільним стилем.







Кандидат в майстри спорту України Богдан Різніченко виборов золоту медаль на дистанції 50 метрів брасом та бронзову нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем, Євген Близнюк підтвердив виконання нормативу кандидата в майстри спорту України.



Вітаємо наших спортсменів з гарним завершення спортивного року 2019, бажаємо спортивної наснаги та перемог в наступному спортивному році.



