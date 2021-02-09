Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у 5 182 українців виявили COVID-19, на Полтавщині – у 137

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 262

 

Продовжують лікування від цієї хвороби 2 311 жителів Полтавської області

5 182 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 лютого, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 889 осіб;
  • виписано з лікарень – 1 658 осіб;
  • летальних випадків – 111;
  • одужало – 6 144 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 268 049 осіб;
  • одужало – 1 112 299 осіб;
  • летальних випадків – 24 285;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 365 випадків;
  • Волинська область – 112 випадків;
  • Дніпропетровська область – 173 випадки;
  • Донецька область – 140 випадків;
  • Житомирська область – 234 випадки;
  • Закарпатська область – 485 випадків;
  • Запорізька область – 136 випадків;
  • Івано-Франківська область – 668 випадків;
  • Київська область – 265 випадків;
  • Кіровоградська область – 34 випадки;
  • Луганська область – 55 випадків;
  • Львівська область – 329 випадків;
  • Миколаївська область – 79 випадків;
  • Одеська область – 183 випадки;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 114 випадків;
  • Сумська область – 130 випадків;
  • Тернопільська область – 135 випадків;
  • Харківська область – 289 випадків;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 127 випадків;
  • Черкаська область – 164 випадки;
  • Чернівецька область – 384 випадки;
  • Чернігівська область – 101 випадок.

 

За даними Полтавської ОДА, від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 558 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 137.


Одужали 41 311 (+207) жителів області, продовжують лікування 2 311 людей, зокрема, 95 дітей. Всього налічують 936 летальних випадків, нових – 1 (Козельщинський район).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 193 (+85),
  • Кременчук – 5 728 (+8),
  • Горішні Плавні – 2 268 (+2),
  • Полтавський район – 1 828 (+8),
  • Миргород – 1 689,
  • Лубни – 1 387,
  • Лохвицький район – 1 156 (+6),
  • Зіньківський район – 1 022 (+1),
  • Карлівський район – 919,
  • Пирятинський район – 796,
  • Котелевський район – 777,
  • Новосанжарський район – 753,
  • Глобинський район – 703 (+2),
  • Кременчуцький район – 688 (+3),
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 624,
  • Шишацький район – 624,
  • Хорольський район – 574 (+2),
  • Кобеляцький район – 570 (+2),
  • Гадяч – 534 (+4),
  • Решетилівський район – 529 (+2),
  • Машівський район – 487 (+3),
  • Чутівський район – 481 (+1),
  • Семенівський район – 438 (+1),
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 352 (+2),
  • Гадяцький район – 328 (+4),
  • Лубенський район – 313,
  • Оржицький район – 265 (+1),
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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