За добу у 5 182 українців виявили COVID-19, на Полтавщині – у 137

Продовжують лікування від цієї хвороби 2 311 жителів Полтавської області
5 182 нових випадки коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 13 лютого, передає МОЗ. Зокрема, захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 889 осіб;
- виписано з лікарень – 1 658 осіб;
- летальних випадків – 111;
- одужало – 6 144 особи;
- здійснено тестувань за добу – 40 806 (зокрема методом ПЛР – 25 059, методом ІФА – 15 747).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 268 049 осіб;
- одужало – 1 112 299 осіб;
- летальних випадків – 24 285;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 525 209.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 365 випадків;
- Волинська область – 112 випадків;
- Дніпропетровська область – 173 випадки;
- Донецька область – 140 випадків;
- Житомирська область – 234 випадки;
- Закарпатська область – 485 випадків;
- Запорізька область – 136 випадків;
- Івано-Франківська область – 668 випадків;
- Київська область – 265 випадків;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 55 випадків;
- Львівська область – 329 випадків;
- Миколаївська область – 79 випадків;
- Одеська область – 183 випадки;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 114 випадків;
- Сумська область – 130 випадків;
- Тернопільська область – 135 випадків;
- Харківська область – 289 випадків;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 127 випадків;
- Черкаська область – 164 випадки;
- Чернівецька область – 384 випадки;
- Чернігівська область – 101 випадок.
За даними Полтавської ОДА, від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 558 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 137.
Одужали 41 311 (+207) жителів області, продовжують лікування 2 311 людей, зокрема, 95 дітей. Всього налічують 936 летальних випадків, нових – 1 (Козельщинський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 193 (+85),
- Кременчук – 5 728 (+8),
- Горішні Плавні – 2 268 (+2),
- Полтавський район – 1 828 (+8),
- Миргород – 1 689,
- Лубни – 1 387,
- Лохвицький район – 1 156 (+6),
- Зіньківський район – 1 022 (+1),
- Карлівський район – 919,
- Пирятинський район – 796,
- Котелевський район – 777,
- Новосанжарський район – 753,
- Глобинський район – 703 (+2),
- Кременчуцький район – 688 (+3),
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 624,
- Шишацький район – 624,
- Хорольський район – 574 (+2),
- Кобеляцький район – 570 (+2),
- Гадяч – 534 (+4),
- Решетилівський район – 529 (+2),
- Машівський район – 487 (+3),
- Чутівський район – 481 (+1),
- Семенівський район – 438 (+1),
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 352 (+2),
- Гадяцький район – 328 (+4),
- Лубенський район – 313,
- Оржицький район – 265 (+1),
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.