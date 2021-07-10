Ввечері 10 липня у Кременчуці загубився 8-річний Анатолій Желабіков, який з 38-річною матір'ю відпочивав на озері на артскладах. Дитина була вдягнена в самі плавки.
На місці події працюють слідча-оперативна група, наряди патрульної поліції, поліції охорони, Національної Гвардії України, кінологічна служба, експертна служба КРУП.
Якщо ви маємо будь-яку інформацію про міцезнаходження хлопчика, зателефонуйте 102.
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Пошуки продовжуються і сьогодні, 11 липня, зранку. Залучили рятувальників і водолазів ДСНС та «Кременчук АКВА-СЕРВІС» та спеціальну техніку.
Людей розбили на колони, які прочісують територію артскладів.
У поліції наголошують, що важлива будь-яка інформація про хлопчика. Дитина приїхала з іншої області, в Кременчуці погано орієнтується.