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У Кременчуці загубився 8-річний Анатолій Желабіков, який відпочивав з мамою на артскладах (доповнюється)

Вчора, 23:18 Переглядів: 1 746

 

Якщо ви маємо будь-яку інформацію про міцезнаходження хлопчика, зателефонуйте 102

Ввечері 10 липня у Кременчуці загубився 8-річний Анатолій Желабіков, який з 38-річною матір'ю відпочивав на озері на артскладах. Дитина була вдягнена в самі плавки.

На місці події працюють слідча-оперативна група, наряди патрульної поліції, поліції охорони, Національної Гвардії України, кінологічна служба, експертна служба КРУП.

Якщо ви маємо будь-яку інформацію про міцезнаходження хлопчика, зателефонуйте 102.

Додано:

Пошуки продовжуються і сьогодні, 11 липня, зранку. Залучили рятувальників і водолазів ДСНС та «Кременчук АКВА-СЕРВІС» та спеціальну техніку.

Людей розбили на колони, які прочісують територію артскладів.

У поліції наголошують, що важлива будь-яка інформація про хлопчика. Дитина приїхала з іншої області, в Кременчуці погано орієнтується.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: пропал ребенок розыск ребенок артсклады озеро
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