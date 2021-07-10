У Кременчуці діє виставка Миколи Руденка, який розписував кабінети та оформлював мозаїку у школах і вишах міста

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Митець пише портрети людей з фотографій на телефоні; найбільше любить зображати тих, хто посміхається

























































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуцькій художній галереї діє персональна виставка художника Миколи Руденка «Пульс душі». Не усі кременчужани знають, що цей чоловік розписував кабінети у школах, виконував різьбу по дереву, оформлював вітражі та мозаїку на стінах вишів, бібліотек та музеїв у співпраці з відомими митцями нашого міста. Наприклад, його творчі роботи прикрашають стіни Кременчуцької гімназії №20, ВПУ №7, медичного коледжу, університету ім. Остроградського тощо.

Микола Руденко народився 4 липня 1941 році на Сумщині; нещодавно відсвяткував 80 років. Уже 56 років живе у Кременчуці, тут він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Раїсою, у них є двоє синів та п'ятеро онуків. Працював художником в палаці культури КрАЗ, а з 1973 року – у Кременчуцьких художньо-виробничих майстернях.

Свої картини автор створює у стилі реалізму, використовуючи олійні фарби. Тож кременчужани можуть побачити пейзажі, портрети, натюрморти, у яких в деталях увічнилось саме життя.

Художник зізнався, що найбільше йому подобається писати портрети людей, особливо тих, які посміхаються. Племінниця митця Ольга прийшла на відкриття виставки і з посмішкою розповіла, що він почав писати і її портрет, проте у неї не вистачило терпіння досидіти до закінчення.

Митець поділився з ТЪ особливістю своєї творчості: він фотографує людей на мобільний телефон – і потім переносить на полотно. А готові роботи дарує тим, кого зображував. Художник показав світлину дівчини Лілії, у якої на ринку купує молоко; зараз він працює над її портретом:

- Я говорю: ви мені подобаєтесь, можна вас сфотографувати? Вона не відмовила. Я намалюю та подарую їй.

Взагалі пан Руденко – майстер на всі руки: вміє шити чоботи та чеканити ордени, займався вільною боротьбою та велоспортом, вміє грати на акордеоні.

Крайня робота Миколи Руденка. Він сфотографував прямо з телевізора дівчину, яка грала на Майдані на піаніно і зобразив її; поруч співає виконавиця Руслана

Щоб помилуватися роботами автора, приходьте до галереї за адресою вул. Коцюбинського, 4. Години роботи: